Коронавирус в Израиле: почти 50 тысяч заразившихся выздоровели

Утром во вторник, 4 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 75083 заразившихся (+1852 за сутки). В настоящий момент заражены 24764 (-403) человек. 49763 (+2240) выздоровели после коронавируса. 554 заболевших умерли (+13).

761 заболевших в больницах (-22), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 349 пациентов оценивается врачами как тяжелое (+15), 97 из них подключены к аппаратам ИВЛ (-3). Состояние 139 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 22396 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3774), Бней Брак (2088), Тель-Авив-Яффо (1200).

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 52-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 8 утра с указанием времени 7:24. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:09, вышел на официальном сайте в 11:12 утра (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".