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NEWSru.co.il :: Здоровье4 декабря 2020 г., 17:18

Коронавирус в Израиле: возросло число пациентов в тяжелом состоянии

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Коронавирус в Израиле: возросло число пациентов в тяжелом состоянии

Вечером 4 декабря министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 14:59.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране был выявлен 342101 заразившийся. При этом в настоящий момент заражены 12043 человека. 2896 заболевших COVID-19 умерли.

530 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 323 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 114 из них в критическом состоянии, 87 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 85 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 существенно не меняется, но число зараженных продолжает расти.

За последние сутки проведены 65365 тестов. В 2,2% случаев выявлялся коронавирус.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1780), Нацерете (488), Хайфе (399) и Тель-Авиве-Яффо (311). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

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