Канцелярия Нетаниягу: подписано соглашение с Moderna о закупке 6 миллионов доз вакцины

Около 14:30 в пятницу, 4 декабря, канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу сообщила о достижении соглашения с американской компанией Moderna об утроении числа доз вакцин против коронавируса, которые будут поставлены в Израиль.

В официальном сообщении сказано, что в 2021 году Израиль получит не 2 миллиона доз вакцины, а 6 миллионов – этого хватит на вакцинацию 3 миллионов человек.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн выступили с заявлениями по поводу нового соглашения, призвав израильтян продолжать соблюдать карантинные требования.

Ранее издание New England Journal опубликовало результаты первой фазы испытаний вакцины против коронавируса, созданной американской компанией Moderna. В публикации сказано, что даже спустя четыре месяца после вакцинации у испытуемых сохранился высокий уровень нейтрализующих антител. Отмечается, что положительные результаты зафиксированы во всех возрастных группах испытуемых (от группы 18-летних до группы старше 71 года). При этом ни в одном случае не было серьезных побочных эффектов.

Напомним, что в начале этой недели компания Moderna объявила, что руководство компании подаст прошение американским и европейским регуляторам на срочное утверждение своей вакцины от коронавирусной инфекции.

Ожидается, что американское Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рассмотрит заявку Moderna 17 декабря. И вскоре после этого Moderna, как и Pfizer, начнет вакцинацию в США.

Согласно результатам этапа клинических испытаний, разработка Moderna предотвращает заражение коронавирусом с эффективностью 94,5%.

"Гаарец": Pfizer может поставить Израилю вакцину на 2 млн человек уже в декабре

Корпорация Pfizer готова увеличить первую предназначенную для Израиля партию вакцины против коронавируса COVID-19 в 20 раз, с 200 тысяч до 4 миллионов доз, сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на источники в системе здравоохранения.

В то же время корпорация объявила, что поставки, запланированные на 2021 год, могут задержаться из-за сбоя в логистической цепочке. "Подготовка достаточного количества сырья заняла больше времени, чем ожидалось", – говорится в сообщении Pfizer.

В министерстве здравоохранения подчеркивают, что даже если вакцина будет получена немедленно, вакцинация начнется только после того, как она получит одобрение от американского Федерального агентства по надзору за медикаментами и продуктами питания (FDA).

Рассмотрение заявки Pfizer в FDA начнется 8 декабря. После утверждения вакцины в США минздраву Израиля потребуются еще несколько дней для ее утверждения в стране. Между тем, в израильском минздраве уже началась работа по созданию структур и механизмов для контроля над вакцинацией и наблюдения за получившими вакцину с целью мониторинга эффективности и безопасности вакцины.

Также было решено, что дети, беременные женщины и те, кто уже переболел коронавирусом, будут вакцинироваться в последнюю очередь.

Ожидание вакцин от коронавируса в Израиле

В скором времени ожидаются поставки в Израиль вакцин против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой фирмы BioNTech, от американской компании Moderna, от британской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета. СМИ также сообщали о переговорах Израиля с американской компанией Novavax.

Напомним также, что израильский институт Вейцмана создал собственную вакцину "Брилайф", которую сейчас испытывают на людях.

Начало вакцинации населения в Израиле планируется на вторую половину декабря – январь. Массовая вакцинация, по всей видимости, будет осуществляться весной-летом 2021 года.