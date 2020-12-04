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NEWSru.co.il :: Здоровье4 декабря 2020 г., 07:16

"Гаарец": Pfizer может поставить Израилю вакцину на 2 млн человек уже в декабре

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"Гаарец": Pfizer может поставить Израилю вакцину на 2 млн человек уже в декабре

Корпорация Pfizer готова увеличить первую предназначенную для Израиля партию вакцины против коронавируса COVID-19 в 20 раз, с 200 тысяч до 4 миллионов доз, сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на источники в системе здравоохранения.

Это означает, что Израиль еще до конца года, возможно – уже на следующей неделе, получит вакцину на 2 миллиона человек (напомним, при вакцинации Pfizer требуется две дозы на человека), то есть все население в группе риска.

В то же время корпорация объявила, что поставки, запланированные на 2021 год, могут задержаться из-за сбоя в логистической цепочке. "Подготовка достаточного количества сырья заняла больше времени, чем ожидалось", – говорится в сообщении Pfizer.


В министерстве здравоохранения подчеркивают, что даже если вакцина будет получена немедленно, вакцинация начнется только после того, как она получит одобрение от американского Федерального агентства по надзору за медикаментами и продуктами питания (FDA).

Рассмотрение заявки Pfizer в FDA начнется 8 декабря. После утверждения вакцины в США минздраву Израиля потребуются еще несколько дней для ее утверждения в стране. Между тем, в израильском минздраве уже началась работа по созданию структур и механизмов для контроля над вакцинацией и наблюдения за получившими вакцину с целью мониторинга эффективности и безопасности вакцины.

Также было решено, что дети, беременные женщины и те, кто уже переболел коронавирусом, будут вакцинироваться в последнюю очередь.

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