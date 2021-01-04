Коронавирус в Израиле: более 1330 человек в больницах, 793 из них в тяжелом состоянии

Вечером в понедельник, 4 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:06.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4743 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 52123 человек. 3435 заболевших COVID-19 умерли.

1331 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 793 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 265 из них в критическом состоянии, 203 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 242 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 79822 теста. В 6,6% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 63 населенных пункта в стране определяются минздравом как "красные", в том числе 15 городов, среди "зеленых" не осталось ни одного относительно крупного города. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

На фоне роста числа зараженных и числа тяжелобольных правительство намерено добиваться ужесточения карантинных мер.

Власти ряда городов Израиля, не дожидаясь решения правительства, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приняли решение о переводе учащихся 5-10 классов на онлайн-обучение. В частности, такие решения приняли местные власти Рамат-Гана, Бат-Яма, Беэр-Шевы, Димоны, Эфрата и ряда других населенных пунктов.

По состоянию на утро 4 января, министерство здравоохранения Израиля сообщает, что к настоящему времени первую дозу вакцины Pfizer получили уже около 1224000 человек.

В минздраве заявляют, что пожилые люди (старше 60 лет), которым была назначена очередь на вакцинацию, получат первую и вторую дозу вакцины своевременно, несмотря на то, что возник определенный дефицит вакцины Pfizer.

Минздрав отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 3 января, Израиль по-прежнему занимал первое место в рейтинге с показателем 12,59 прививки на 100 человек населения (отметим, что речь идет только о первой дозе вакцины Pfizer, для полной вакцинации этим препаратом требуется две дозы с интервалом в три недели). В ТОП-10 по темпам вакцинации также: Бахрейн, Великобритания, США, Дания, Россия, Китай, Канада, Германия, Эстония. Впрочем, пока данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.