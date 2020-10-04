Коронавирус в Израиле: заражены более 70 тысяч человек, с начала эпидемии умерли около 1700 больных

После 12:00 в воскресенье, 4 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 9:52 утра. Сравнение с данными за 3 октября невозможно, так как в это время в субботу сведения не публиковались.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 265086 заразившихся (за неделю примерно 36 тысяч). При этом в настоящий момент заражены 70366 человек (за неделю увеличение более чем на 1500). 193027 (примерно 34 тысячи за неделю) выздоровели после коронавируса. 1692 (около 250 за неделю) заболевших COVID-19 умерли.

1666 (увеличение более чем на 100 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 891 (увеличение более чем на 150 за неделю) пациента оценивается врачами как тяжелое, 212 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 326 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 24812 тестов. В 11-12% случаев 3-4 октября при тестировании выявляли коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (8138), Бней Брак (5598), Ашдод (3198), Модиин Илит (2416), Тель-Авив-Яффо (2330), Петах-Тиква (2013), Нетания (1893), Беэр-Шева (1545), Бейт-Шемеш (1543), Ришон ле-Цион (1501), Хайфа (1393), Реховот (1371), Эльад (1344), Холон (1337), Бейтар Илит (1260), Ашкелон (1094). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире (среди стран, где число зараженных более 100 тысяч) – 0,6%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 37-м месте. См. подробнее

Минздрав продолжает публиковать сравнительные данные по семи странам: США, Великобритания, Южная Корея, Италия, Австрия, Франция, Израиль. Отмечается, что Израиль продолжает лидировать по таким негативным параметрам, как относительное число новых больных на миллион населения, процент выявляемых заражений при тестировании, относительное число умерших на миллион населения. При этом отмечается, что Израиль является лидером и по относительному числу проводимых тестов на миллион населения.

Строгий карантин в Израиле на период Суккота

Вечером в среду, 30 сентября, в ходе телефонного голосования члены кабинета по борьбе с коронавирусом проголосовали за продление режима карантина до 14 октября (на три дня дольше, чем планировалось ранее).

Против этого решения голосовали только три министра от блока "Кахоль Лаван": министр туризма Асаф Замир, министр науки Изхар Шай и министр социального равноправия Орит Фаркаш-Коэн.

Ранее на заседании кабинета обсуждалась возможность ужесточения режима карантина, в частности, сокращения до 200 метров расстояния, на которое можно удаляться от дома. Это предложение продвигал глава правительства Биньямин Нетаниягу.

Кроме того, обсуждалось предложение координатора национальной программы "Маген Исраэль" Рони Гамзу о существенном увеличении размеров штрафов за нарушение инструкций минздрава и правительства.

Принятие решений по этим вопросам было отложено. Следующее заседание назначено на ближайшее воскресенье, 4 октября.

Вместе с тем в список ограничений внесен еще один пункт: запрет на посещение сукки, принадлежащей другой семье. За нарушение этого запрета предусмотрен штраф в размере 500 шекелей.

С 1 октября и до окончания режима карантина вступают в силу жесткие ограничения по демонстрациям: протестные акции теперь можно проводить группами не более чем по 20 человек на расстоянии до километра от дома каждого из участников. 30 сентября Движение за чистоту власти подало иск в БАГАЦ против этого ограничения.

Ранее группа исследователей из Еврейского университета и больницы "Адаса" представили кабинету по борьбе с коронавирусом обновленные данные по уровню заболеваемости и ожидаемой смертности в зависимости от различных сценариев выхода из карантина. В основу отчета легли данные, собранные ими после Рош а-Шана. В своем отчете исследователи указывают на увеличение уровня смертности среди пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, в последние две недели. Они высказывают предположение, что увеличение уровня смертности являться результатом снижения эффективности системы здравоохранения в связи с высокой нагрузкой на больницы и усталостью персонала. Высказываются также версии, что пациенты попадают в больницу слишком поздно, либо же в больницах недостаточно ресурсов для их спасения. Исследователи также обратили внимание на то, что в сентябре сократилось количество дней, которые пациент находился в больнице с момента госпитализации до своей смерти. На графике "Возможный индикатор снижения эффективности системы здравоохранения" исследователи показали, что в летальных случаях количество дней госпитализации в последний месяц снизилось с 15 до 11 дней. На основании данных о заболеваемости исследователи указывают, что с начала карантина не произошло существенного снижения случаев заражения. По мнению исследователей, "неэффективность карантина" может быть связана с наличием инфекции в семье, что требует продления режима карантина. Исследователи указывают, что выход из карантина будет зависеть не только от снижения выявляемых случаев заражения, но и от количества тяжелых больных, а также способностью системы выявить и прервать цепочку заражения. Без этого, по их мнению, невозможно, вернуться к обычной жизни. Исследователи полагают, что в течение нескольких недель удастся добиться снижения индекс репродукции коронавируса до 0,9 (R). При достижении этого уровня удастся стабилизировать ситуацию в течение трех недель. На этом уровне можно будет рассмотреть возможность возобновления работы детских садов и начальных школ с разделением детей и педагогов на "капсулы" в "зеленых" городах, а также перейти к постепенному возвращению к работе предприятий.