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NEWSru.co.il :: Здоровье4 октября 2020 г., 06:58

Коронавирус в мире: 35 миллионов заразившихся, более 1 миллиона умерших. Статистика по странам

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в мире: 35 миллионов заразившихся, более 1 миллиона умерших. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 4 октября, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 1036677 человек (+3890 за сутки), около 35,0 млн заразились, около 7,8 млн инфицированы в настоящее время, около 26,2 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 3,0%.

За последние 25 дней нет данных по умершим во Франции (9 сентября были опубликованы сведения за месяц). За последние сутки нет данных по Испании и Швеции.


Больше всего жертв нового коронавируса в США (208788 умерших, 819 за последние сутки, летальность 2,8%). Далее следуют Бразилия (146011, 580, 3,0%), Индия (101812, 937, 1,6%), Мексика (78880, 388, 10,4%), Великобритания (42317, 49, 8,8%), Италия (35968, 27, 11,1%), Франция (34589, ?, 5,7%), Перу (32665, 56, 4,0%), Испания (32086, ?, 4,0%), Иран (26746, 179, 5,7%), Колумбия (26556, 159, 3,1%), Россия (21251, 174, 1,8%), Аргентина (20795, 196, 2,6%), ЮАР (16938, 29, 2,5%), Чили (12919, 52, 2,8%), Эквадор (11597, 102, 8,3%), Индонезия (11055, 83, 3,7%), Бельгия (10044, 7, 7,9%), Германия (9597, 1, 3,2%), Канада (9487, 22, 5,7%), Ирак (9347, 49, 2,5%), Турция (8384, 59, 2,6%), Боливия (8073, 28, 5,9%), Пакистан (6513, 6, 2,1%), Нидерланды (6449, 21, 4,9%), Египет (5970, 14, 5,8%), Швеция (5895, ?, 6,3%), Филиппины (5678, 62, 1,8%), Бангладеш (5325, 20, 1,4%), Румыния (4947, 32, 3,7%), Саудовская Аравия (4850, 27, 1,4%), материковая часть территории КНР (4636, 0, 5,4%). В прочих странах мира умерших от коронавируса меньше, чем в КНР.

Больше всего заразившихся выявлено в США: около 7,4 млн человек. Более 6,5 млн заразившихся в Индии. Более 4,9 млн в Бразилии. Более 1,2 млн в России. Сотни тысяч заразившихся (от 200000 до 1 млн) выявлены в ЮАР, Мексике, Перу, Чили, Великобритании, Испании, Иране, Колумбии, Пакистане, Саудовской Аравии, Италии, Бангладеш, Аргентине, Франции, Турции, Германии, Ираке, Филиппинах, Индонезии, Израиле, Украине.

Коронавирус был подтвержден у 264443 израильтянин, 1682 из них умерли.

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