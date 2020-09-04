Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено около 3000 зараженных, карантин в "красных" зонах с 7 сентября

Утром в пятницу, 4 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 125755 заразившихся (+2956 за сутки). В настоящий момент заражены 25277 человек (+1339). 99487 выздоровели после коронавируса (+1602). 991 заболевший умер (+15).

828 (-27) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 416 (-10) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 123 (-1) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 131 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведено 34586 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3169), Бней Брак (1224), Ашдод (1034), Тель-Авив-Яффо (709), Модиин Илит (637), Бейт Шемеш (578), Тира (550), Хайфа (539), Петах-Тиква (528), Нетания (519).

ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": лидируют Якир, Тира, Кафр Касем

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-102. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Статистика смертности от COVID-19 в Израиле: пол, возраст, география

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 44-м месте. См. подробнее

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 8 утра с указанием времени 7:02. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 11:33, вышел на официальном сайте минздрава в 11:49 (наша редакция ориентировалась на него).

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".

В "красных" населенных пунктах вводится жесткий карантин

3 сентября министерская комиссия по борьбе с коронавирусом утвердила решение о введении с понедельника, 7 сентября, жесткого карантина и блокировании 30 населенных пунктов, объявленных "красными".

Будет ограничен въезд и выезд в эти населенные пункты, будут введены ограничения на передвижение между некоторыми кварталами.

При этом оговорено, что, возможно, список будет сокращен, если полиция не успеет к понедельнику подготовиться к исполнению этого решения до 7 сентября.

Министр внутренних дел Арье Дери (лидер ШАС) и министр жилищного строительства Яков Лицман (один из лидеров "Яадут а-Тора") голосовали против этого решения. По всей видимости, причина их особой позиции в том, что в "красный" список включили Эльад и Бней-Брак, где проживают преимущественно ультрарелигиозные евреи, являющиеся электоратом этих партий.

Названы и "оранжевые" населенные пункты, которые могут быть вскоре объявлены "красными", если число зараженных коронавирусом в них существенно возрастет: Офаким, Ор Акива, Эль-Батуф-Узайр, Ашдод, Ашкелон, Бака аль-Гарбия, Буайна Нуджидат, Бейт-Шемеш, Баана, Бат-Ям, Джудейда-Макр, Джулис, Гиват-Шмуэль, Дир-Хана, Мукайбала, Хайфа, Туран, Яфия, а также 13 кварталов Иерусалима.

Министерство главы правительства и министерства здравоохранения сообщили: "В свете эпидемиологической ситуации и ее тенденций, а также в целях сдерживания роста заболеваемости кабинет по борьбе с коронавирусом принял следующие решения:



1. Применить в "красных" городах ограничения согласно предложению национального координатора по борьбе с коронавирусом. Подробная информация, включая список городов и введенных в них ограничений, будет представлена до воскресенья, 6 сентября 2020 года.

2. Ограничения будут введены не позднее понедельника, 7 сентября 2020 года. К тому времени будут завершены необходимые приготовления, а также будут улажены административные и правовые вопросы.

3. Министр здравоохранения и координатор по борьбе с коронавирусом при содействии министерства обороны, министерства внутренней безопасности, министерства внутренних дел и Совета национальной безопасности, а также всех соответствующих государственных органов подготовят план ужесточения ограничений на национальном уровне (всеобщие национальные ограничения), которые можно будет ввести в случае необходимости.

Пресс-конференция координатора по борьбе с коронавирусом Рони Гамзу



Вечером 3 сентября профессор Рони Гамзу, координатор борьбы с коронавирусом, провел пресс-конференцию, на которой пояснил решение министерского кабинета о введении с понедельника, 7 сентября, жесткого карантина в "красных населенных пунктах".

Он говорил о том, что рост заболеваемости должен беспокоить не только его, но всех израильтян. Он обратился к членам правительства, муниципальным властям и простым израильтянам с просьбой поддержать предпринимаемые шаги. Он также предупредил: "Впереди нас ждут сложные решения".

Рони Гамзу говорил о необходимости дополнительных мер для того, чтобы остановить распространение вируса. По его словам, у правительства не было иного выхода, кроме как ограничить движение в "красных" городах, закрыть образовательные учреждения.

Гамзу отметил, что самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в арабском и ультраортодоксальных секторах, в которых не соблюдаются рекомендации минздрава. Он призвал жителей арабских населенных пунктов осознать опасность и проявить сознательность. "С сегодняшнего дня – нет никаких массовых свадеб", – заявил Гамзу.

При этом он несколько раз подчеркнул, что "красный город" – это не клеймо. Это означает повышенное внимание к городу и его жителем, оказание большей помощи мэру и жителям города.

Минздрав создал сайт "Светофор" для самостоятельной проверки угрозы строгого карантина

Накануне вступления в силу программы "Светофор" по блокированию населенных пунктов с тяжелой эпидемиологической обстановкой министерство здравоохранения открыло интерактивную страницу, на которой можно самостоятельно проверить, каким цветом на текущий момент обозначен ваш населенный пункт.

Пока что сайт работает только на иврите, позволяя просмотреть населенные пункты по "цвету", по эпидемиологической оценке, или же ввести название определенного населенного пункта или местного совета.

Для каждого населенного пункта указаны соответствующие инструкции и ограничения.