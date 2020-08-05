Коронавирус в Израиле: более 51 тыс. выздоровевших, 564 умерших

Утром в среду, 5 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 76763 заразившихся (+1680 за сутки). В настоящий момент заражены 24866 (+102) человек. 51331 (+1568) выздоровели после коронавируса. 564 заболевших умерли (+10).

745 заболевших в больницах (-16), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 355 пациентов оценивается врачами как тяжелое (+6), 104 из них подключены к аппаратам ИВЛ (+7). Состояние 135 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3797), Бней Брак (2049), Тель-Авив-Яффо (1185).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 49-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 8 утра с указанием времени 7:07. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:07, вышел на официальном сайте в 11:05 утра (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".