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NEWSru.co.il :: Здоровье5 августа 2020 г., 20:25

Коронавирус в Израиле: в больницах 745 человек, состояние 345 тяжелое

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: в больницах 745 человек, состояние 345 тяжелое

Вечером в среду, 5 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 77595 заразившихся. В настоящий момент заражены 25649 человек. 51378 выздоровели после коронавируса. 565 заболевших умерли.

745 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 345 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 106 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 136 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 26071 тестов.


Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3797), Бней Брак (2049), Тель-Авив-Яффо (1185).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 49-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 8 утра с указанием времени 7:07. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:07, вышел на официальном сайте в 11:05 утра (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".


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