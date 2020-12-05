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NEWSru.co.il :: Здоровье5 декабря 2020 г., 17:46

Коронавирус в Израиле: 314 пациентов в тяжелом состоянии, 97 подключены к аппаратам ИВЛ

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Коронавирус в Израиле: больше всего зараженных в Иерусалиме

Вечером 5 декабря министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 16:32.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране был выявлен 343665 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 13054 человека. 2901 заболевший COVID-19 умер.

552 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 314 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 95 из них в критическом состоянии, 97 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 94 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 существенно не меняется, но число зараженных продолжает расти.

За последние сутки проведены 61537 тестов. В 2,5% случаев выявлялся коронавирус.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1830), Нацерете (531), Хайфе (423) и Тель-Авиве-Яффо (337). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

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