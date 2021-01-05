Коронавирус в Израиле: более 55 тысяч зараженных, около 1400 в больницах

В 7:26, во вторник, 5 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 5:51 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 450116 заразившихся (+8574 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 55312 человек (+5669). 391359 (+2876) выздоровели после коронавируса. 3445 (+29) заболевших COVID-19 умерли.

1361 (+47) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 764 (+33) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 256 (+14) из них в критическом состоянии, 183 (-18) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 225 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 110813 тестов. В 7,6% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 63 населенных пункта в стране определяются минздравом как "красные", в том числе 16 городов, среди "зеленых" не осталось ни одного относительно крупного города. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

На фоне роста числа зараженных и числа тяжелобольных правительство намерено ужесточить карантинные меры.

ВАКЦИНАЦИЯ

Прежде всего, вакцинацию проходят сотрудники медицинских учреждений и домов престарелых, пожилые люди (старше 60 лет). Но многие больницы и больничные кассы прививают остаточными дозами и молодых граждан.

В минздраве заявляют, что пожилые люди, которым была назначена очередь на вакцинацию, получат первую и вторую дозу вакцины своевременно, несмотря на то, что возник определенный дефицит вакцины Pfizer.

Накануне министр здравоохранения Юлий Эдельштейн распорядился приостановить поставку вакцины от коронавируса в больницу "Ихилов". Это решение было принято после того, как по распоряжению генерального директора больницы "Ихилов" и бывшего координатора по борьбе с коронавирусом профессора Рони Гамзу в больнице осуществлялась вакцинация учителей моложе 60 лет.

Минздрав отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 4 января, Израиль по-прежнему занимал первое место в рейтинге с показателем 14,14 прививки на 100 человек населения (отметим, что речь идет только о первой дозе вакцины Pfizer, для полной вакцинации этим препаратом требуется две дозы с интервалом в три недели). В ТОП-10 по темпам вакцинации также: Бахрейн, Великобритания, США, Дания, Россия, Германия, Канада, Китай, Италия. Впрочем, пока данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.