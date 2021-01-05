Минздрав не подтверждает информацию о начале поставок в Израиль вакцин Moderna

Во вторник, 5 января, в ходе брифинга министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил в ответ на вопросы журналистов, что у минздрава нет никакой информации о начале поставок в Израиль вакцин Moderna уже в этом месяце.

По словам Эдельштейна, в минздраве не знают, на чем основано ранее опубликованное заявление компании. При этом ранее генеральный директор минздрава профессор Хези Леви подтверждал в эфире "Кан" заявление об ускорении поставок вакцины.

4 января на сайте компании Moderna появилось заявление о том, что израильские регуляторы утвердили к применению вакцину Moderna от коронавируса, и компания начнет поставлять вакцину в Израиль уже с января.

Израиль закупил у компании Moderna 6 миллионов доз вакцины. Первая партия, состоящая из миллиона доз, должна прибыть в страну в марте. Однако уже не первый раз звучат заявления о том, что вакцины Moderna придут в нашу страну раньше. Минздрав эти заявления не подтверждает.

Применение вакцины Moderna против коронавируса было одобрено 19 декабря Федеральным управлением по надзору за лекарственными препаратами и продуктами питания США (FDA). Позже ее применение было одобрено министерствами здравоохранения Канады и Израиля.

Уже несколько недель в Израиле идет процесс массовой вакцинации с применением американо-германской вакцины, выпускаемой компанией Pfizer. В настоящее время первую дозу этой вакцины получили примерно 1,37 миллиона израильтян. Израиль занимает первое место в мире по относительным темпам вакцинации.

Напомним, что вакцина Moderna предназначена для людей старше 18 лет и требует (как и Pfizer) двукратной прививки. Согласно предоставленным FDA документам, вакцина Moderna эффективна в 95% случаев, и в ходе исследования среди получивших вакцину не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом в тяжелой форме, тогда как в контрольной группе, получившей плацебо, было зарегистрировано 30 таких случаев.

Разработка компании Moderna основана на той же технологии, что и вакцина Pfizer, однако удобнее для транспортировки и хранения, поскольку ее можно хранить при температуре -15-20 градусов Цельсия, тогда как вакцину Pfizer нужно хранить при температуре -70 градусов Цельсия. Кроме того, вакцину Moderna можно хранить в течение 30 дней в обычных холодильникам при температуре -2-8 градусов (для вакцины Pfizer допускается не более пяти дней хранения в таких условиях).