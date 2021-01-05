Минздрав не подтверждает информацию о начале поставок в Израиль вакцин Moderna
Во вторник, 5 января, в ходе брифинга министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил в ответ на вопросы журналистов, что у минздрава нет никакой информации о начале поставок в Израиль вакцин Moderna уже в этом месяце.
По словам Эдельштейна, в минздраве не знают, на чем основано ранее опубликованное заявление компании. При этом ранее генеральный директор минздрава профессор Хези Леви подтверждал в эфире "Кан" заявление об ускорении поставок вакцины.
4 января на сайте компании Moderna появилось заявление о том, что израильские регуляторы утвердили к применению вакцину Moderna от коронавируса, и компания начнет поставлять вакцину в Израиль уже с января.
Израиль закупил у компании Moderna 6 миллионов доз вакцины. Первая партия, состоящая из миллиона доз, должна прибыть в страну в марте. Однако уже не первый раз звучат заявления о том, что вакцины Moderna придут в нашу страну раньше. Минздрав эти заявления не подтверждает.
Применение вакцины Moderna против коронавируса было одобрено 19 декабря Федеральным управлением по надзору за лекарственными препаратами и продуктами питания США (FDA). Позже ее применение было одобрено министерствами здравоохранения Канады и Израиля.
Уже несколько недель в Израиле идет процесс массовой вакцинации с применением американо-германской вакцины, выпускаемой компанией Pfizer. В настоящее время первую дозу этой вакцины получили примерно 1,37 миллиона израильтян. Израиль занимает первое место в мире по относительным темпам вакцинации.
Напомним, что вакцина Moderna предназначена для людей старше 18 лет и требует (как и Pfizer) двукратной прививки. Согласно предоставленным FDA документам, вакцина Moderna эффективна в 95% случаев, и в ходе исследования среди получивших вакцину не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом в тяжелой форме, тогда как в контрольной группе, получившей плацебо, было зарегистрировано 30 таких случаев.
Разработка компании Moderna основана на той же технологии, что и вакцина Pfizer, однако удобнее для транспортировки и хранения, поскольку ее можно хранить при температуре -15-20 градусов Цельсия, тогда как вакцину Pfizer нужно хранить при температуре -70 градусов Цельсия. Кроме того, вакцину Moderna можно хранить в течение 30 дней в обычных холодильникам при температуре -2-8 градусов (для вакцины Pfizer допускается не более пяти дней хранения в таких условиях).
Минздрав Израиля на данном этапе не намерен предоставлять гражданам возможность выбирать вакцину. Получателя вакцины будут извещать, какую именно вакцину ему вкалывают, но право на выбор вакцины предоставлено не будет.
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