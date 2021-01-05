Moderna объявила о начале поставок вакцин против коронавируса в Израиль в январе

Американская компания Moderna объявила, что поставки их вакцины против коронавируса в Израиль начнутся до конца января. Напомним, что Израиль заказал 6 миллионов доз этой вакцины. Ожидается, что в первой партии будет около 1 миллиона доз.

Применение вакцины Moderna против коронавируса было одобрено 19 декабря Федеральным управлением по надзору за лекарственными препаратами и продуктами питания США (FDA). Позже ее применение было одобрено министерствами здравоохранения Канады и Израиля.

Израиль станет первой страной за пределами Северной Америки, где для прививок против коронавируса будет использована вакцина компании Moderna.

Уже несколько недель в Израиле идет процесс массовой вакцинации с применением американо-германской вакцины, выпускаемой компанией Pfizer. В настоящее время первую дозу этой вакцины получили примерно 1,37 миллиона израильтян. Израиль занимает первое место в мире по относительным темпам вакцинации.

Напомним, что вакцина Moderna предназначена для людей старше 18 лет и требует (как и Pfizer) двукратной прививки. Согласно предоставленным FDA документам, вакцина Moderna эффективна в 95% случаев, и в ходе исследования среди получивших вакцину не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом в тяжелой форме, тогда как в контрольной группе, получившей плацебо, было зарегистрировано 30 таких случаев.

Разработка компании Moderna основана на той же технологии, что и вакцина Pfizer, однако удобнее для транспортировки и хранения, поскольку ее можно хранить при температуре -15-20 градусов Цельсия, тогда как вакцину Pfizer нужно хранить при температуре -70 градусов Цельсия. Кроме того, вакцину Moderna можно хранить в течение 30 дней в обычных холодильникам при температуре -2-8 градусов (для вакцины Pfizer допускается не более пяти дней хранения в таких условиях).

Минздрав Израиля на данном этапе не намерен предоставлять гражданам возможность выбирать вакцину. Получателя вакцины будут извещать, какую именно вакцину ему вкалывают, но право на выбор вакцины предоставлено не будет.