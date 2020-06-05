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NEWSru.co.il :: Здоровье5 июня 2020 г., 12:20

Коронавирус в школах Израиля: более 300 заболевших, около 14 тысяч на карантине

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в школах Израиля: более 300 заболевших, около 14 тысяч на карантине

В пятницу, 5 июня, министерство просвещения Израиля объявило, что на сегодняшний день 304 учащимся и учителям поставлен диагноз коронавирусное заболевание COVID-19 (за последние сутки выявлены трое заболевших в системе образования).

На данный момент 92 учебных заведения закрыты на карантин (на пять больше, чем 4 июня). В общей сложности 13702 учителей и учеников находятся на карантине.

Информационная служба корпорации "Кан" сообщила, что в пятницу вечером министерство просвещения Израиля одобрило комбинированное обучение школьников средних и старших классов, при котором одни учащиеся посещают школы, другие – обучаются дистанционно, оставаясь дома.


При этом министерство просвещения подчеркивает, что все учителя должны посещать школу. Согласно директиве минпроса, комбинированное обучение вступит в силу уже с воскресенья, 7 июня.

Вечером в четверг, 4 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 17495 заболевших (118 за последние сутки). В настоящий момент заражен 2191 человек. 291 заболевший умер (0 за последние сутки). Состояние 30 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 33 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 15013 выздоровели после коронавируса. 104 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Возраст умерших: 29-100 лет (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 39-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).


Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 12929 таких тестов. Вновь открыты пункты Drive-In для проведения проверок на коронавирус.

Около 200 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина.

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