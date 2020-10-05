Коронавирус в Израиле: число зараженных сократилось до 65 тысяч, почти 900 в тяжелом состоянии

В 8:25 утра в понедельник, 5 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 7:36 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 268175 заразившихся (+3318 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 65063 человек (-5109 за сутки). 201392 (+8370 за сутки) выздоровели после коронавируса. 1719 (+37 за сутки) заболевших COVID-19 умерли. Минздрав не объясняет, чем вызвано такое резкое снижение числа зараженных на текущий момент.

1624 (+57 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 878 (+48) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 215 (-8) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 314 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 26332 тестов. В 11,7% случаев при тестировании выявляли коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (7474), Бней Брак (5397), Ашдод (2948), Модиин Илит (2309), Тель-Авив-Яффо (2212), Петах-Тиква (1878), Нетания (1732), Беэр-Шева (1411),Бейт-Шемеш (1403), Ришон ле-Цион (1377), Эльад (1268), Холон (1265), Хайфа (1263), Реховот (1241), Бейтар Илит (1154), Ашкелон (1003). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире (среди стран, где число зараженных более 100 тысяч) – 0,6%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 37-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Строгий карантин в Израиле на период Суккота

Вечером в среду, 30 сентября, в ходе телефонного голосования члены кабинета по борьбе с коронавирусом проголосовали за продление режима карантина до 14 октября (на три дня дольше, чем планировалось ранее).

Против этого решения голосовали только три министра от блока "Кахоль Лаван": министр туризма Асаф Замир, министр науки Изхар Шай и министр социального равноправия Орит Фаркаш-Коэн.

Ранее на заседании кабинета обсуждалась возможность ужесточения режима карантина, в частности, сокращения до 200 метров расстояния, на которое можно удаляться от дома. Это предложение продвигал глава правительства Биньямин Нетаниягу.

Кроме того, обсуждалось предложение координатора национальной программы "Маген Исраэль" Рони Гамзу о существенном увеличении размеров штрафов за нарушение инструкций минздрава и правительства.

С 1 октября и до окончания режима карантина вступили в силу жесткие ограничения по демонстрациям: протестные акции теперь можно проводить группами не более чем по 20 человек на расстоянии до километра от дома каждого из участников. 30 сентября Движение за чистоту власти подало иск в БАГАЦ против этого ограничения.

СМИ пишут о том, что, возможно, Нетаниягу вскоре предложит назначить на пост координатора действий правительства по борьбе с коронавирусом бывшего генерального директора министерства здравоохранения Моше Бар Симан Това. В настоящее время этот пост занимает профессор Рони Гамзу, многие предложения которого были проигнорированы правительством или приняты с большой задержкой.

Ранее группа исследователей из Еврейского университета и больницы "Адаса" представили кабинету по борьбе с коронавирусом обновленные данные по уровню заболеваемости и ожидаемой смертности в зависимости от различных сценариев выхода из карантина. В основу отчета легли данные, собранные ими после Рош а-Шана. В своем отчете исследователи указывают на увеличение уровня смертности среди пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, в последние две недели. Они высказывают предположение, что увеличение уровня смертности являться результатом снижения эффективности системы здравоохранения в связи с высокой нагрузкой на больницы и усталостью персонала. Высказываются также версии, что пациенты попадают в больницу слишком поздно, либо же в больницах недостаточно ресурсов для их спасения. Исследователи также обратили внимание на то, что в сентябре сократилось количество дней, которые пациент находился в больнице с момента госпитализации до своей смерти. На графике "Возможный индикатор снижения эффективности системы здравоохранения" исследователи показали, что в летальных случаях количество дней госпитализации в последний месяц снизилось с 15 до 11 дней. На основании данных о заболеваемости исследователи указывают, что с начала карантина не произошло существенного снижения случаев заражения. По мнению исследователей, "неэффективность карантина" может быть связана с наличием инфекции в семье, что требует продления режима карантина. Исследователи указывают, что выход из карантина будет зависеть не только от снижения выявляемых случаев заражения, но и от количества тяжелых больных, а также способностью системы выявить и прервать цепочку заражения. Без этого, по их мнению, невозможно, вернуться к обычной жизни. Исследователи полагают, что в течение нескольких недель удастся добиться снижения индекс репродукции коронавируса до 0,9 (R). При достижении этого уровня удастся стабилизировать ситуацию в течение трех недель. На этом уровне можно будет рассмотреть возможность возобновления работы детских садов и начальных школ с разделением детей и педагогов на "капсулы" в "зеленых" городах, а также перейти к постепенному возвращению к работе предприятий.