"За открытие вируса гепатита С". Названы имена лауреатов Нобелевской премии 2020 года по медицине

В понедельник, 5 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте объявил имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии.

В этом году лауреатами премии стали Харви К. Олтер (США), Майкл Хоутон (Великобритания/Канада) и Чарльз М. Райс (США) "за открытие вируса гепатита С".

Отметим, что в зале, где объявляли имена лауреатов, из-за карантинных мер, связанных с эпидемией коронавируса, на этот раз было очень мало журналистов.

6 октября будет назван лауреат в области физики, 7 октября – химии. 8 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 9 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 12 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Несколько недель назад Фонд Альфреда Нобеля объявил, что в 2020 году размер Нобелевской премий будет увеличен на 1 миллион крон и составит 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов) за каждую премию. В сообщении Фонда отмечалось, что с 2012 года инвестиционный капитал фонда вырос с 3 до 4,6 миллиарда крон (с 300 до 460 миллионов долларов), в связи с чем вырос и доход, с которого и выплачиваются ежегодно пять Нобелевских премий.

В прошлом году лауреатами премии в области медицины и физиологии были объявлены Уильям Келин (Гарвардский университет, США), Питер Рэтклифф (Оксфордский университет, Великобритания) и Грегг Семенца (Гарвардский университет, США) за "открытия того, как клетки реагируют и адаптируются к доступности кислорода".