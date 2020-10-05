Коронавирус в Израиле: с полуночи выявлено 3843 новых случаев заражения

В 19:40 в понедельник, 5 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:36.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 271563 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 66198 человек. 203615 выздоровели после коронавируса. 1749 заболевших COVID-19 умерли.

1643 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 883 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 223 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 327 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

5 октября было проведено 35650 тестов. В 11,3% случаев при тестировании выявляли коронавирус.

Минздрав не объясняет, чем вызвано такое резкое снижение числа зараженных на текущий момент – это может быть связано с сокращением числа проводимых тестов, с изменением условий выхода из самоизоляции для зараженных ранее, с изменением методики подсчета и др.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (7474), Бней Брак (5397), Ашдод (2948), Модиин Илит (2309), Тель-Авив-Яффо (2212), Петах-Тиква (1878), Нетания (1732), Беэр-Шева (1411),Бейт-Шемеш (1403), Ришон ле-Цион (1377), Эльад (1268), Холон (1265), Хайфа (1263), Реховот (1241), Бейтар Илит (1154), Ашкелон (1003). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

Минздрав продолжает публиковать сравнительные данные по семи странам: США, Великобритания, Южная Корея, Италия, Австрия, Франция, Израиль. Отмечается, что Израиль продолжает лидировать по таким негативным параметрам, как относительное число новых больных на миллион населения, процент выявляемых заражений при тестировании, относительное число умерших на миллион населения. При этом отмечается, что Израиль является лидером и по относительному числу проводимых тестов на миллион населения.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации". Зачастую цифры в отчетах минздрава не сходятся – если суммировать число умерших, выздоровевших и зараженных на данный момент, результат получается немного меньшим, чем указанное в отчете общее число зараженных с начала эпидемии. Минздрав не дает пояснений по этому поводу. Возможно, это связано с тем, что данные обновляются в режиме реального времени, а сведения поступают из многих источников.

Строгий карантин в Израиле на период Суккота

Против этого решения голосовали только три министра от блока "Кахоль Лаван": министр туризма Асаф Замир, министр науки Изхар Шай и министр социального равноправия Орит Фаркаш-Коэн.

Ранее на заседании кабинета обсуждалась возможность ужесточения режима карантина, в частности, сокращения до 200 метров расстояния, на которое можно удаляться от дома. Это предложение продвигал глава правительства Биньямин Нетаниягу.

Кроме того, обсуждалось предложение координатора национальной программы "Маген Исраэль" Рони Гамзу о существенном увеличении размеров штрафов за нарушение инструкций минздрава и правительства.

Вместе с тем в список ограничений внесен еще один пункт: запрет на посещение сукки, принадлежащей другой семье. За нарушение этого запрета предусмотрен штраф в размере 500 шекелей.

С 1 октября и до окончания режима карантина вступили в силу жесткие ограничения по демонстрациям: протестные акции теперь можно проводить группами не более чем по 20 человек на расстоянии до километра от дома каждого из участников. 30 сентября Движение за чистоту власти подало иск в БАГАЦ против этого ограничения.

СМИ пишут о том, что, возможно, Нетаниягу вскоре предложит назначить на пост координатора действий правительства по борьбе с коронавирусом бывшего генерального директора министерства здравоохранения Моше Бар Симан Това. В настоящее время этот пост занимает профессор Рони Гамзу, многие предложения которого были проигнорированы правительством или приняты с большой задержкой.