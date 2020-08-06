Коронавирус в Израиле: более 53 тысяч выздоровевших, 569 умерших

Утром в четверг, 6 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 78514 заразившихся (+1751 за сутки). В настоящий момент заражены 24576 (-290) человек. 53362 (+2031) выздоровели после коронавируса. 569 заболевших умерли (+5).

768 заболевших в больницах (+23), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 345 пациентов оценивается врачами как тяжелое (-10), 100 из них подключены к аппаратам ИВЛ (-4). Состояние 145 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 25457 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3697), Тель-Авив-Яффо (1206), Бней Брак (1981).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 49-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 7:30 утра с указанием времени 6:52. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:26, вышел на официальном сайте в 11:11 утра (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".