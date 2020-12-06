Коронавирус в Израиле: свыше 13 тысяч зараженных, за неделю выявлено более 9000 заразившихся

В 7:11, в воскресенье, 6 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:22 утра. Сравнение с данными за 5 декабря затруднено, т.к. в это время отчет в субботу не публиковался. Сравниваем с данными недельной давности.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 344066 заразившихся (+9068 за неделю; значительно больше, чем неделю назад; около 1300 в сутки). При этом в настоящий момент заражены 13189 человек (+3266 за неделю). 327968 (+5747 за неделю) выздоровели после коронавируса. 2909 заболевших COVID-19 умерли (+55 за неделю).

574 (+64 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 311 (+38) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 92 (-12) из них в критическом состоянии, 101 (-11) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 88 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 возросло, как и число зараженных.

За последние сутки проведены 25808 тестов. В 3,9% случаев выявлялся коронавирус.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1844), Нацерете (529), Хайфе (420), Тель-Авиве-Яффо (342). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300. Самая высокая "плотность заражения" в Мадждаль Шамсе, Месаде, Маджд аль-Круме.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.