"Исраэль а-Йом": массовая вакцинация против коронавируса начнется в январе, первыми вакцину получат медики и граждане в возрасте 60+

После начала массовой вакцинации от коронавируса в Израиле первыми вакцину получат медики и, по всей видимости, граждане в возрастной категории не только старшего пенсионного возраста, ее уже на первом этапе хватит для всех граждан старше 60 лет, а также для более молодых людей с фоновыми заболеваниями, пишет в газете "Исраэль а-Йом" Мейталь Ясур Бейт-Ор.

Доктор Таль Брош, участник консультативного комитета Центра лечения эпидемий и директор отдела инфекционных заболеваний в больнице "Асута" (Ашдод), поясняет, что "основной приоритетной группой будут люди старше определенного возраста, но нижняя возрастная граница пока не определена". Ранее считалось, что первыми вакцину получат люди старше 80 лет. Но, судя по всему, сразу же начнется вакцинация и граждан в возрастной категории 60-80 лет, которые также входят в группу риска, как и более молодые люди с фоновыми заболеваниями, которые могут приводить к осложнениям при заражении коронавирусом.

На прошлой неделе министерство здравоохранения Израиля получило данные о вакцине Pfizer, хотя полученных сведений пока недостаточно для начала процедуры вакцинации. Данные вакцины Moderna еще не переданы, и минздрав Израиля ожидает подробных отчетов.

По оценке "Исраэль а-Йом", массовая вакцинация в Израиле начнется в начале 2021 года, хотя минздрав и говорит о том, что первые прививки от коронавируса будут сделаны уже в конце декабря.

Соглашение с Moderna

4 декабря канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу сообщила о достижении соглашения с американской компанией Moderna об утроении числа доз вакцин против коронавируса, которые будут поставлены в Израиль.

В официальном сообщении сказано, что в 2021 году Израиль получит не 2 миллиона доз вакцины, а 6 миллионов – этого хватит на вакцинацию 3 миллионов человек.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн выступили с заявлениями по поводу нового соглашения, призвав израильтян продолжать соблюдать карантинные требования.

Ранее издание New England Journal опубликовало результаты первой фазы испытаний вакцины против коронавируса, созданной американской компанией Moderna. В публикации сказано, что даже спустя четыре месяца после вакцинации у испытуемых сохранился высокий уровень нейтрализующих антител. Отмечается, что положительные результаты зафиксированы во всех возрастных группах испытуемых (от группы 18-летних до группы старше 71 года). При этом ни в одном случае не было серьезных побочных эффектов.

Ожидается, что американское Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рассмотрит заявку Moderna 17 декабря. И вскоре после этого Moderna, как и Pfizer, начнет вакцинацию в США.

Согласно результатам этапа клинических испытаний, разработка Moderna предотвращает заражение коронавирусом с эффективностью 94,5%.

Соглашение с Pfizer

Корпорация Pfizer готова увеличить первую предназначенную для Израиля партию вакцины против коронавируса COVID-19 в 20 раз, с 200 тысяч до 4 миллионов доз, сообщила 4 декабря газета "Гаарец" со ссылкой на источники в системе здравоохранения.

Это означает, что Израиль еще до конца года, возможно – уже на следующей неделе, получит вакцину на 2 миллиона человек (напомним, при вакцинации Pfizer требуется две дозы на человека), то есть все население в группе риска.

В то же время корпорация объявила, что поставки, запланированные на 2021 год, могут задержаться из-за сбоя в логистической цепочке. "Подготовка достаточного количества сырья заняла больше времени, чем ожидалось", – говорится в сообщении Pfizer.

В министерстве здравоохранения подчеркивают, что даже если вакцина будет получена немедленно, вакцинация начнется только после того, как она получит одобрение от американского Федерального агентства по надзору за медикаментами и продуктами питания (FDA).

Также было решено, что дети, беременные женщины и те, кто уже переболел коронавирусом, будут вакцинироваться в последнюю очередь.

Ожидание вакцин от коронавируса в Израиле

В скором времени ожидаются поставки в Израиль вакцин против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой фирмы BioNTech, от американской компании Moderna, от британской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета. СМИ также сообщали о переговорах Израиля с американской компанией Novavax.

В общей сложности, речь идет о закупке десятков миллионов доз в США и Европе.

Напомним также, что израильский институт Вейцмана создал собственную вакцину "Брилайф", которую сейчас испытывают на людях.

Начало вакцинации населения в Израиле планируется на вторую половину декабря – январь. Массовая вакцинация для всех категорий граждан, по всей видимости, будет осуществляться весной-летом 2021 года.

Вакцинация в мире

4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начала массовой вакцинации в российской столице с помощью вакцины "Спутник V", созданной в институте Гамалея. Сведения по поводу эффективности и безопасности этой вакцины, а также о масштабах проводимой вакцинации противоречивы.