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NEWSru.co.il :: Здоровье6 декабря 2020 г., 21:13

Минздрав: больничные кассы должны вакцинировать от COVID-19 два миллиона израильтян за 42 дня

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минздрав: больничные кассы должны вакцинировать от COVID-19 два миллиона израильтян за 42 дня

По информации радиостанции "Кан Бет", министерство здравоохранения поставило перед больничными кассами цель - вакцинировать два миллиона израильтян за 42 дня.

Каждый проходящий прививку должен получить две порции вакцины с интервалом в три недели.

При этом корреспондент радиостанции Кэти Дор передала, что больничные кассы могут ежедневно прививать от 90 до 100 тысяч пациентов. Несколько больничных касс жалуются на недостаточное количество медсестер, поскольку в это же время проводится вакцинация населения от сезонного гриппа.

По информации телеканала "Решет-13", несколько категорий населения будут "сдвинуты" в конец очереди на вакцинацию из-за того, что до конца не проверены на этих категориях возможные осложнения и последствия от прививки .


Телеканал сообщил, что минздрав принял решение в последнюю очередь прививать детей до 18 лет, беременных женщин, лиц с низким иммунитетом, а также тех, кто переболел коронавирусом.

Шарон Эльрои Прайс, глава департамента общественного здравоохранения в минздраве, на заседании кабинета по борьбе с коронавирусом отметила, что несмотря на то, что вакцина должна поступить в Израиль в ближайшие дни, о массовой вакцинации населения можно будет говорить не раньше марта.

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