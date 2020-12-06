Эпидемия коронавируса в Израиле: большинство крупных городов стали "желтыми"

В воскресенье, 6 декабря, Тель-Авив и Эйлат вошли в список из еще восьми городов, которые перешли из "зеленой" категории в "желтую". Таким образом, большинство крупных городов в стране стали желтыми.

Помимо Тель-Авива и Эйлата список "желтых" городов (в который ранее из крупных городов входили Иерусалим и Хайфа) пополнился такими населенными пунктами как Ор-Иегуда, Беэр-Яаков, Бейт-Шемеш, Йокнеам-Илит, Реховот, Холон. Всего в Израиле в настоящий момент 75 "желтых" населенных пунктов, включая Хайфу, Рамле и др.

Список "оранжевых" и "красных" городов также увеличился. В "оранжевую" категорию перешли шесть новых населенных пунктов: Джудейда-Макр, Нешер, Дейр-аль-Асад, Тират а-Кармель, Туран и Кабул. Всего в настоящий момент в Израиле 39 "оранжевых" населенных пунктов, среди них Нацерет, Лод и др.

25 населенных пунктов в стране остаются "красными".

6 декабря должно состояться заседание кабинета министров по борьбе с коронавирусом. Члены кабинета будут обсуждать возможность третьего карантина и открытие торговых центров, против которого выступает министерство здравоохранения.

Заместитель министра здравоохранения профессор Йоав Киш предупреждает о надвигающейся третьей волне коронавируса. При этом минздрав, по данным СМИ, не намерен рекомендовать вводить карантин или комендантский час на Хануку.

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

Коронавирус в Израиле. Статистика

В 11:08, в воскресенье, 6 декабря, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 9:54 утра. Сравнение с данными за 5 декабря затруднено, т.к. в это время отчет в субботу не публиковался.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 344228 заразившихся (в течение последней недели выявляли в среднем около 1300 зараженных в сутки). При этом в настоящий момент заражены 13340 человек. 327972 выздоровели после коронавируса. 2916 заболевших COVID-19 умерли.

Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 возросло, как и число зараженных.

За последние сутки проведены 25846 тестов. В 3,9% случаев выявлялся коронавирус.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1874), Нацерете (539), Хайфе (421), Тель-Авиве-Яффо (345). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300. Самая высокая "плотность заражения" в Мадждаль Шамсе, Месаде, Маджд аль-Круме.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).