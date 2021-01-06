Коронавирус в Израиле: 1464 человека в больницах, 887 из них в тяжелом и критическом состоянии

Вечером в среду, 6 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 17:01.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 462209 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 60801 человек. 3512 заболевших COVID-19 умерли.

1464 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 887 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 275 из них в критическом состоянии, 210 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 233 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 122123 тестов. В 6,8% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 64 населенных пункта в стране определяются минздравом как "красные", в том числе 16 городов, среди "зеленых" не осталось ни одного относительно крупного города. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают примерно две трети израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

На фоне роста числа зараженных и числа тяжелобольных правительство намерено ужесточить карантинные меры.

По состоянию на утро 6 января, министерство здравоохранения Израиля сообщает, что к настоящему времени первую дозу вакцины Pfizer получили уже около 1,5 миллиона человек. Только 5 января были вакцинированы примерно 115 тысяч человек.

Прежде всего, вакцинацию проходят сотрудники медицинских учреждений и домов престарелых, пожилые люди (старше 60 лет). Но многие больницы и больничные кассы прививают остаточными дозами и молодых граждан.

В минздраве заявляют, что пожилые люди, которым была назначена очередь на вакцинацию, получат первую и вторую дозу вакцины своевременно, несмотря на то, что возник определенный дефицит вакцины Pfizer.

Вечером 5 января высокопоставленные источники в министерстве здравоохранения подтвердили заявление компании Moderna, согласно которому первая партия вакцины ее производства от коронавируса COVID-19 прибудет в Израиль уже в январе. Портал Walla со ссылкой на источники в минздраве сообщил, что первые 100 тысяч доз вакцины прибудут в Израиль до конца текущей недели, скорее всего – в четверг. Вакцина Moderna, как и вакцина Pfizer, требует двух доз вакцинации, то есть в первой партии будет достаточно вакцины на 50 тысяч человек.

Минздрав отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 5 января, Израиль по-прежнему занимал первое место в рейтинге с показателем 15,83 прививки на 100 человек населения (отметим, что речь идет только о первой дозе вакцины Pfizer, для полной вакцинации этим препаратом требуется две дозы с интервалом в три недели). В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Бахрейн, США, Великобритания, Дания, Россия, Канада, Германия, Хорватия. Впрочем, пока данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.