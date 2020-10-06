Коронавирус в Израиле: примерно 64 тысяч зараженных, около 900 в тяжелом состоянии

Около полудня во вторник, 6 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 10:12 утра. Сравнение с данным понедельника затруднено, так как 5 октября в это время отчет не публиковался.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 274423 заразившихся (примерно +5500 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 63832 человек (примерно -1500 за сутки). 208819 (более 7000 за сутки) выздоровели после коронавируса. 1771 заболевших COVID-19 умерли.

1656 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 895 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 224 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 316 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 52123 тестов. Примерно в 11% случаев при тестировании выявляли коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (7353), Бней Брак (5667), Ашдод (2762), Модиин Илит (2443), Тель-Авив-Яффо (2129), Петах-Тиква (1868), Нетания (1692), Бейт-Шемеш (1456), Беэр-Шева (1390), Ришон ле-Цион (1324), Хайфа (1271), Реховот (1231), Эльад (1227), Холон (1214), Бейтар Илит (1114). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире (среди стран, где число зараженных более 100 тысяч) – 0,6%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 37-м месте. См. подробнее

Минздрав продолжает публиковать сравнительные данные по семи странам: США, Великобритания, Южная Корея, Италия, Австрия, Франция, Израиль. Отмечается, что Израиль продолжает лидировать по таким негативным параметрам, как относительное число новых больных на миллион населения, процент выявляемых заражений при тестировании, относительное число умерших на миллион населения. При этом отмечается, что Израиль является лидером и по относительному числу проводимых тестов на миллион населения.

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации". Зачастую цифры в отчетах минздрава не сходятся – если суммировать число умерших, выздоровевших и зараженных на данный момент, результат получается немного меньшим, чем указанное в отчете общее число зараженных с начала эпидемии. Минздрав не дает пояснений по этому поводу. Возможно, это связано с тем, что данные обновляются в режиме реального времени, а сведения поступают из многих источников.

Строгий карантин в Израиле на период Суккота

Вечером в среду, 30 сентября, в ходе телефонного голосования члены кабинета по борьбе с коронавирусом проголосовали за продление режима карантина до 14 октября (на три дня дольше, чем планировалось ранее).

Против этого решения голосовали только три министра от блока "Кахоль Лаван": министр туризма Асаф Замир, министр науки Изхар Шай и министр социального равноправия Орит Фаркаш-Коэн.

Ранее на заседании кабинета обсуждалась возможность ужесточения режима карантина, в частности, сокращения до 200 метров расстояния, на которое можно удаляться от дома. Это предложение продвигал глава правительства Биньямин Нетаниягу.

Кроме того, обсуждалось предложение координатора национальной программы "Маген Исраэль" Рони Гамзу о существенном увеличении размеров штрафов за нарушение инструкций минздрава и правительства.

С 1 октября и до окончания режима карантина вступили в силу жесткие ограничения по демонстрациям: протестные акции теперь можно проводить группами не более чем по 20 человек на расстоянии до километра от дома каждого из участников. 30 сентября Движение за чистоту власти подало иск в БАГАЦ против этого ограничения.

СМИ пишут о том, что, возможно, Нетаниягу вскоре предложит назначить на пост координатора действий правительства по борьбе с коронавирусом бывшего генерального директора министерства здравоохранения Моше Бар Симан Това. В настоящее время этот пост занимает профессор Рони Гамзу, многие предложения которого были проигнорированы правительством или приняты с большой задержкой.

Условия общего карантина могут быть смягчены не ранее 18 октября. Заседание кабинета по борьбе с коронавирусом, продолжавшееся более пяти часов, завершилось в ночь на 6 октября без принятия каких-либо решений.