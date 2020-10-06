Коронавирус в Израиле: положительные тесты составляют менее 11% от их общего количества

Вечером во вторник, 6 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 276439 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 63809 человек. 210845 выздоровели после коронавируса. 1784 заболевших COVID-19 умерли.

1609 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 872 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 220 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 314 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 52150 тестов. Примерно в 10,3% случаев при тестировании выявляли коронавирус.

Координатор национальной программы "Маген Исраэль" профессор Рони Гамзу заявил, что снижение уровня заболеваемости является поводом для "осторожного оптимизма".

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (7353), Бней Брак (5667), Ашдод (2762), Модиин Илит (2443), Тель-Авив-Яффо (2129), Петах-Тиква (1868), Нетания (1692), Бейт-Шемеш (1456), Беэр-Шева (1390), Ришон ле-Цион (1324), Хайфа (1271), Реховот (1231), Эльад (1227), Холон (1214), Бейтар Илит (1114). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире (среди стран, где число зараженных более 100 тысяч) – 0,6%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 37-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации". Зачастую цифры в отчетах минздрава не сходятся – если суммировать число умерших, выздоровевших и зараженных на данный момент, результат получается немного меньшим, чем указанное в отчете общее число зараженных с начала эпидемии. Минздрав не дает пояснений по этому поводу. Возможно, это связано с тем, что данные обновляются в режиме реального времени, а сведения поступают из многих источников.

Строгий карантин в Израиле на период Суккота

Вечером в среду, 30 сентября, в ходе телефонного голосования члены кабинета по борьбе с коронавирусом проголосовали за продление режима карантина до 14 октября (на три дня дольше, чем планировалось ранее).

Против этого решения голосовали только три министра от блока "Кахоль Лаван": министр туризма Асаф Замир, министр науки Изхар Шай и министр социального равноправия Орит Фаркаш-Коэн.

Кроме того, обсуждалось предложение координатора национальной программы "Маген Исраэль" Рони Гамзу о существенном увеличении размеров штрафов за нарушение инструкций минздрава и правительства.

Вместе с тем в список ограничений внесен еще один пункт: запрет на посещение сукки, принадлежащей другой семье. За нарушение этого запрета предусмотрен штраф в размере 500 шекелей.

С 1 октября и до окончания режима карантина вступили в силу жесткие ограничения по демонстрациям: протестные акции теперь можно проводить группами не более чем по 20 человек на расстоянии до километра от дома каждого из участников. 30 сентября Движение за чистоту власти подало иск в БАГАЦ против этого ограничения.

СМИ пишут о том, что, возможно, Нетаниягу вскоре предложит назначить на пост координатора действий правительства по борьбе с коронавирусом бывшего генерального директора министерства здравоохранения Моше Бар Симан Това. В настоящее время этот пост занимает профессор Рони Гамзу, многие предложения которого были проигнорированы правительством или приняты с большой задержкой.

Условия общего карантина могут быть смягчены не ранее 18 октября. Заседание кабинета по борьбе с коронавирусом, продолжавшееся более пяти часов, завершилось в ночь на 6 октября без принятия каких-либо решений.