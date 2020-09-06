Более 1000 умерших от COVID-19 в Израиле: пол, возраст, география
Утром в воскресенье, 6 сентября, пресс-служба министерства здравоохранения Израиля опубликовала данные об умерших от коронавирусной болезни COVID-19. На момент публикации в отчете были зафиксированы 1008 летальных случаев.
Среди умерших 538 мужчин и 469 женщин (процентное соотношение мужчин и женщин – 53%/47%). Пол еще одного умершего в отчете не указан.
Средний возраст умерших – 80 лет (от 6 до 102).
До 40 – 12 (1%).
41-50 – 15 (1,5%).
51-60 – 44 (4%).
61-70 – 114 (11%).
71-80 – 243 (24%).
Старше 80 – 580 (58%).
Судя по отчету, от коронавируса умерла шестилетняя девочка. Специальных сообщений от минздрава по этому поводу не поступало.
2% скончались у себя дома, 9% – в домах престарелых, 89% – в больницах.
Населенные пункты, в которых проживали:
Иерусалим – 153
Бней Брак – 73
Тель-Авив-Яффо – 67
Бат-Ям – 43
Ришон ле-Цион – 36
Рамат Ган – 34
Холон – 30
Рамле – 29
Петах-Тиква – 25
Нетания – 24
Ашдод – 23
Реховот – 22
Хайфа – 22
Беэр-Шева – 21
Хадера – 21
Кирьят Гат – 16
Ашкелон – 15
В прочих населенных пунктах менее 15 умерших от коронавируса.
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