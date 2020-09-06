Более 1000 умерших от COVID-19 в Израиле: пол, возраст, география

Утром в воскресенье, 6 сентября, пресс-служба министерства здравоохранения Израиля опубликовала данные об умерших от коронавирусной болезни COVID-19. На момент публикации в отчете были зафиксированы 1008 летальных случаев.

Среди умерших 538 мужчин и 469 женщин (процентное соотношение мужчин и женщин – 53%/47%). Пол еще одного умершего в отчете не указан.

Средний возраст умерших – 80 лет (от 6 до 102).

До 40 – 12 (1%).

41-50 – 15 (1,5%).

51-60 – 44 (4%).

61-70 – 114 (11%).

71-80 – 243 (24%).

Старше 80 – 580 (58%).



Судя по отчету, от коронавируса умерла шестилетняя девочка. Специальных сообщений от минздрава по этому поводу не поступало.

2% скончались у себя дома, 9% – в домах престарелых, 89% – в больницах.

Населенные пункты, в которых проживали:

Иерусалим – 153

Бней Брак – 73

Тель-Авив-Яффо – 67

Бат-Ям – 43

Ришон ле-Цион – 36

Рамат Ган – 34

Холон – 30

Рамле – 29

Петах-Тиква – 25

Нетания – 24

Ашдод – 23

Реховот – 22

Хайфа – 22

Беэр-Шева – 21

Хадера – 21

Кирьят Гат – 16

Ашкелон – 15



В прочих населенных пунктах менее 15 умерших от коронавируса.