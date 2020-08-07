Коронавирус в Израиле: текущее число зараженных за сутки почти не изменилось

Утром в пятницу, 7 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране был выявлен 80431 заразившийся (+1917 за сутки). В настоящий момент заражены 24577 (+1) человек. 55274 (+1912) выздоровели после коронавируса. 578 заболевших умерли (+9).

776 заболевших в больницах (+8), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 374 пациентов оценивается врачами как тяжелое (+29), 106 из них подключены к аппаратам ИВЛ (+6). Состояние 151 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3779), Бней Брак (1907), Тель-Авив-Яффо (1161).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака. Уже несколько месяцев минздрав не предоставляет детальной информации по умершим от коронавирусной болезни.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 49-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 7:50 утра с указанием времени 6:46. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 11:10, вышел на официальном сайте в 11:25 утра (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".