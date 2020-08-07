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NEWSru.co.il :: Здоровье7 августа 2020 г., 19:00

Коронавирус в Израиле: с начала пандемии умер 581 заразившийся COVID-19

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Коронавирус в Израиле: с начала пандемии умер 581 заразившийся COVID-19

Вечером в пятницу, 7 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране был выявлен 80991 заразившийся. В настоящий момент заражены 25095 человек. 55313 выздоровели после коронавируса. 581 заболевший умер.

776 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 369 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 109 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 143 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 28695 тестов.


Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3697), Тель-Авив-Яффо (1206), Бней Брак (1981).

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Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 49-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

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