Коронавирус в Израиле: с начала пандемии умер 581 заразившийся COVID-19
Вечером в пятницу, 7 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране был выявлен 80991 заразившийся. В настоящий момент заражены 25095 человек. 55313 выздоровели после коронавируса. 581 заболевший умер.
776 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 369 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 109 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 143 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 28695 тестов.
Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3697), Тель-Авив-Яффо (1206), Бней Брак (1981).
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Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.
Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.
Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 49-м месте. См. подробнее
С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).
Коронавирус в Израиле: текущее число зараженных за сутки почти не изменилось