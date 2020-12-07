Коронавирус в Израиле: больницы "Ихилов" и "Адаса Эйн-Керем" загружены более чем на 100%

В понедельник, 7 декабря, в 19:19 министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 346490 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 1352 человека. 2924 заболевших COVID-19 умерли.

561 заболевший в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 332 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 115 из них в критическом состоянии, 89 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 100 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Возросла нагрузка на медперсонал больниц. Коронавирусное отделение больницы "Шиба" заполнено на 98,6%, "Ихилов" – 102,7%, "Бейлинсон" – 96,8%, РАМБАМ – 88,9%, "Адаса Эйн Керем" – 106,5%. Менее всех загружена больница "Йосефталь" в Эйлате (49,2%).

Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 возросло, как и число зараженных.

За последние сутки проведены 42901 тестов. В 3,2% случаев выявлялся коронавирус.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1979), Нацерете (522), Хайфе (414), Тель-Авиве-Яффо (384). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300. Самая высокая "плотность заражения" в Мадждаль Шамсе, Кафр Мисре и Месаде.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.