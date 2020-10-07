Коронавирус. Доверять ли статистике? Комментарий редактора NEWSru.co.il

Евгений Финкель, главный редактор NEWSru.co.il

Стоит ли доверять статистическим данным по пандемии коронавируса в Израиле и в мире?

Прежде чем попробовать ответить на этот вопрос, выделю главное в отчетах, публикуемых минздравом Израиля (и релевантными структурами других стран): 1) динамика смертности от COVID-19 и роста числа тяжелобольных, 2) отношение числа выявляемых зараженных коронавирусом к числу проводимых тестов.

В последние месяцы и число умерших в течение суток, и число госпитализированных тяжелобольных неуклонно растут. Именно эта опасная динамика послужила причиной решения об ужесточении карантинных мер (насколько они оправданны и эффективны – другой вопрос). Во всяком случае, такого рода показатели не зависят от числа проводимых тестов.

По моему мнению, если мы говорим об отчетах минздрава Израиля, этим данным в официальных сводках можно доверять с двумя оговорками: 1) приходится помнить о том, что среди учтенных умерших неизбежно окажутся те, чьи дни были сочтены по другим причинам – возраст, иные тяжелые заболевания, 2) приходится смириться с тем, что в сводку не попадут те, кто умер из-за последствий карантина, не имея "коронавирусного" диагноза.

Отношение числа выявляемых зараженных к числу проводимых тестов в последние недели – 10-15%. Похожими были показатели в пике "первой волны" эпидемии, но тогда тестов проводилось в 6-7 раз меньше, чем сейчас. Весной, ценой значительных экономических потерь, переломить ситуацию помог жесткий общий карантин, введенный примерно на полтора месяца (с 25 марта по 4 мая 2020 года). Осенний общий карантин длится около трех недель (с 18 сентября). Очевидной тенденции к спаду числа зараженных пока нет, но, по осторожному мнению специалистов, она намечается.

Для тех, кого все еще привлекает идея коллективного иммунитета, важен и такой параметр как отношение общего числа зараженных к численности населения страны. В Израиле на сегодняшний день это 3%. Если отталкиваться от этого "сухого" показателя, то при нынешних темпах заражения до отметки 50% мы дойдем года через три (исследования на основе серологических тестов, позволяющих обнаружить антитела, говорят о том, что реально перенесших коронавирус в разы больше, но официально подтвержденных и точных данных по этому поводу пока нет). Есть надежда на то, что общая вакцинация против коронавируса начнется раньше, а потому рассчитывать следует скорее на нее, чем на "естественное" развитие событий. До тех пор критически важной является задача не допустить краха системы здравоохранения, по возможности сдерживая пандемию.

Правительство Израиля манипулирует общественным мнением, искусственно демонстрируя рост числа зараженных или снижение темпов заражения за счет увеличения или уменьшения числа проводимых тестов, а также за счет изменения методик учета "выздоровевших" и завершивших "самоизоляцию"? Увы. Причем эти манипуляции позволяли демонстрировать как нарастающую угрозу (оправдывающую ужесточение карантина), так и "успехи" в сдерживании пандемии. Хотелось бы, чтобы подобная практика была прекращена. Но напомню то, о чем написал в первых абзацах: рост числа тяжелобольных и возрастающая смертность (в основном, среди пожилых) – показатели объективные, от манипуляций не зависящие.

Многие обращают внимание на частичное несовпадение данных, публикуемых минздравом Израиля и международными мониторинговыми сайтами, следящими за пандемией коронавируса во всех странах и регионах мира. Это связано с тем, что власти Израиля, в отличие от подавляющего большинства других государств, публикуют новые данные несколько раз в сутки (общемировая практика – публикация отчета один раз в сутки, примерно в одно и то же время). Алгоритм ряда мониторинговых систем устроен так, что он сравнивает "свежие" (последние) данные прошлого дня и "свежие" (первые) данные текущего дня.

Израильские СМИ вынуждены следить за всеми публикуемыми отчетами минздрава по эпидемии коронавируса (на официальном сайте и в Telegram-канале). Такие отчеты могут публиковаться и до четырех-пяти раз в будний день, и единожды в выходной или праздничный день (минздрав при этом заявляет, что публикует данные трижды в сутки). Я бы рекомендовал особое внимание обращать на утренние воскресные публикации NEWSru.co.il, в которых сопоставляются показатели за неделю (см., например, такую публикацию за 4 октября).

Зачастую цифры в отчетах минздрава не сходятся – например, если суммировать число умерших, выздоровевших и зараженных на данный момент, результат может получиться отличным от указанного в отчете общего числа зараженных с начала эпидемии. Некоторая неразбериха, возможно, связана с тем, что данные обновляются в режиме реального времени, а сведения поступают из многих источников. С 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".

Мировая статистика по эпидемии коронавируса складывается из лоскутного одеяла отчетов властей стран с разным уровнем развития информационных технологий и разной мотивацией. Зачастую показатели стремятся занизить, реже – завысить. В слаборазвитых странах вести такой постоянный учет крайне сложно и доверять сведениям, передаваемым ими во Всемирную организацию здравоохранения, вряд ли следует.

Случаются проколы и в ведущих мировых державах. Так, например, недавно Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) "потеряла" почти 16 тысяч случаев заражения коронавирусом из-за безграмотного использования таблицы Excel, в которую записывались результаты лабораторных исследований. Ошибка вскоре была исправлена, но ее заметили СМИ, и "осадок остался".

Минздрав время от времени публикует сравнительные данные по семи странам: США, Великобритания, Южная Корея, Италия, Австрия, Франция, Израиль. На этой неделе отмечалось, что Израиль продолжает лидировать по таким негативным параметрам, как относительное число новых больных на миллион населения, процент выявляемых заражений при тестировании, относительное число умерших на миллион населения. При этом подчеркивалось, что Израиль является одним из лидеров и по относительному числу проводимых тестов на миллион населения (на самом деле, сейчас на 17-м месте в мире по этому показателю). Почему именно таков список стран? Почему именно такие параметры выбраны? В минздраве на эти вопросы не отвечают.

Для сравнения показателей, свидетельствующих об относительных успехах или неудачах израильской системы здравоохранения, можно использовать международные мониторинговые сайты (worldometers.info, covid19info.live, statista.com, ourworldindata.org и др.). Но важно помнить об аспекте, упомянутом выше: эти сайты получают данные из официальных источников, которые могут быть недостоверными – из-за несовершенства государственной системы учета и обработки информации, из-за преднамеренного искажения или утаивания данных, из-за случайных ошибок. Само собой, возможны сбои и на самих мониторинговых ресурсах.

Общие рекомендации: 1) критически относиться к публикуемым данным, 2) определить короткий список СМИ, которым вы доверяете, и не читать всё подряд, 3) перепроверять сведения, получающие "вирусное" распространение в социальных сетях (помните: сенсации обычно оказываются вымыслом).





