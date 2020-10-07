Коронавирус в Израиле: количество положительных тестов снизилось до 8,4%

Наблюдается сокращение не только количества выявляемых случаев заражения, но и процента положительных тестов от их общего количества. В больницах находятся 1588 больных COVID-19.

В 19:16 в среду, 7 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:46.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 280744 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 62487 человек. 216438 выздоровели после коронавируса. 1818 заболевших COVID-19 умерли.

1588 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 867 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 241 из них подключен к аппаратам ИВЛ. Состояние 306 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 47007 тестов. В 8,4 % случаев при тестировании выявляли коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (7107), Бней Брак (5661), Ашдод (2607), Модиин Илит (2594), Тель-Авив-Яффо (2052), Петах-Тиква (1786), Нетания (1617), Бейт-Шемеш (1466), Ришон ле-Цион (1319), Беэр-Шева (1317), Хайфа (1227), Эльад (1213), Холон (1173), Реховот (1156), Бейтар Илит (1109). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации". Зачастую цифры в отчетах минздрава не сходятся – если суммировать число умерших, выздоровевших и зараженных на данный момент, результат получается немного меньшим, чем указанное в отчете общее число зараженных с начала эпидемии. Минздрав не дает пояснений по этому поводу. Возможно, это связано с тем, что данные обновляются в режиме реального времени, а сведения поступают из многих источников.

Строгий карантин в Израиле на период Суккота

Вечером в среду, 30 сентября, в ходе телефонного голосования члены кабинета по борьбе с коронавирусом проголосовали за продление режима карантина до 14 октября (на три дня дольше, чем планировалось ранее).

Против этого решения голосовали только три министра от блока "Кахоль Лаван": министр туризма Асаф Замир, министр науки Изхар Шай и министр социального равноправия Орит Фаркаш-Коэн.

Ранее на заседании кабинета обсуждалась возможность ужесточения режима карантина, в частности, сокращения до 200 метров расстояния, на которое можно удаляться от дома. Это предложение продвигал глава правительства Биньямин Нетаниягу.

Кроме того, обсуждалось предложение координатора национальной программы "Маген Исраэль" Рони Гамзу о существенном увеличении размеров штрафов за нарушение инструкций минздрава и правительства.

С 1 октября и до окончания режима карантина вступили в силу жесткие ограничения по демонстрациям: протестные акции теперь можно проводить группами не более чем по 20 человек на расстоянии до километра от дома каждого из участников. 30 сентября Движение за чистоту власти подало иск в БАГАЦ против этого ограничения.

СМИ пишут о том, что, возможно, Нетаниягу вскоре предложит назначить на пост координатора действий правительства по борьбе с коронавирусом бывшего генерального директора министерства здравоохранения Моше Бар Симан Това. В настоящее время этот пост занимает профессор Рони Гамзу, многие предложения которого были проигнорированы правительством или приняты с большой задержкой.

Условия общего карантина могут быть смягчены не ранее 18 октября. Заседание кабинета по борьбе с коронавирусом, продолжавшееся более пяти часов, завершилось в ночь на 6 октября без принятия каких-либо решений.