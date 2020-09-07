Коронавирус в Израиле: за сутки выявлены более 2600 заразившихся, 12 больных умерли

Утром в понедельник, 7 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 129349 заразившихся (+2621 за сутки). В настоящий момент заражены 27099 человек (+867). 103849 выздоровели после коронавируса (+1742). 1022 заболевших умерли (+12).

934 (+4 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 476 (+31) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 137 (+18) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 162 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 19353 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3316), Бней Брак (1380), Ашдод (1103), Модиин Илит (728), Тель-Авив-Яффо (706), Бейт Шемеш (692), Петах-Тиква (622), Нетания (581), Хайфа (557), Тира (552).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-102. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Более 1000 умерших от COVID-19 в Израиле: пол, возраст, география

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 44-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 8:20 утра с указанием времени 7:31. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:38, вышел на официальном сайте в 11:17 утра (наша редакция ориентировалась на него).

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".