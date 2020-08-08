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NEWSru.co.il :: Здоровье8 августа 2020 г., 20:21

Коронавирус в Израиле: с начала пандемии умерли 592 заразившихся

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Коронавирус в Израиле: с начала пандемии умерли 592 заразившихся

Вечером в субботу, 8 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране были выявлены 82279 заразившихся. В настоящий момент заражены 24617 человек. 57068 выздоровели после коронавируса. 592 заболевших умерли.

808 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 389 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 106 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 167 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 25279 тестов.


Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3697), Тель-Авив-Яффо (1206), Бней Брак (1981).

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Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 49-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).



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