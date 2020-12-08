Коронавирус в Израиле: около 14 тысяч зараженных, за сутки выявлено более 2000 новых

В 7:58, во вторник, 8 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:41 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 347331 заразившихся (+2130 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 13949 человек (+1173). 330458 (+950) выздоровели после коронавируса. 2924 заболевших COVID-19 умерли (+7).

562 (-5) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 315 (-16) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 102 (+1) из них в критическом состоянии, 107 (-5) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 93 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 возросло (но в последние дни оно немного снизилось), число зараженных также продолжает расти.

За последние сутки проведены 67081 тестов. В 2,8% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

8 декабря минздрав убрал из отчетов информацию о числе зараженных в различных населенных пунктах. Теперь в отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета показываются самые проблематичные "красные" населенные пункты (Маале Ирон, Кафр Миср, Мадждаль Шамс, Месада, Тамра и т.д.) и есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. До сегодняшнего дня такой возможности на сайте минздрава не было.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.