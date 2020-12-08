Коронавирус в Израиле: более 14 тысяч зараженных, около 340 в тяжелом состоянии

В 11:10 во вторник, 8 декабря, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 10:16 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 347497 заразившихся (+1836 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 14097 человек (+939). 330475 выздоровели после коронавируса (+889). 2925 заболевших COVID-19 умерли (+8).

569 (+5) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 339 (-3) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 116 (-2) из них в критическом состоянии, 88 (0) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 96 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 возросло, как и число зараженных.

За последние сутки проведены 67189 тестов. В 2,8% случаев выявлялся коронавирус.

Эпидемия коронавируса в Израиле: накануне начала вакцинации. Выскажите ваше мнение

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78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

С 9 декабря в Израиле будет введен "ночной комендантский час"

Вечером 8 декабря кабинет по борьбе с коронавирусом одобрил введение "ночного комендантского часа". Ограничения вступят в силу в ближайшую среду, 9 декабря.

По информации 13-го канала израильского телевидения, члены кабинета по борьбе с коронавирусом поддержали трехэтапную программу, предложенную главой совета нацбезопасности Меиром Бен Шабатом. С одной стороны, по всей стране в вечерние и ночные часы будут действовать строгие ограничения, с другой – по всей стране, за исключением "красных" населенных пунктов, откроются торговые центры, часы работы которых будут ограничены "комендантским часом".

Члены кабинета также проголосовали за то, чтобы несмотря на рост заболеваемости не закрывать гостиницы, расположенные на курортах Эйлата и Мертвого моря.

С рядом ограничений будут работать музеи и учреждения культуры.

В "зеленых", "желтых" и "оранжевых" городах продолжат работать учебные заведения.

Будет ужесточен контроль над соблюдением существующих ограничений.

Детали "ночного" карантина члены кабинета продолжат обсуждать во вторник, 8 декабря. В том числе им предстоит определить, с которого часа он будет начинаться вечером и когда будет заканчиваться утром. Кроме того, рассматривается возможность введения ограничений на передвижение граждан в дневные часы.

Введение ограничений в ночные часы поддержали премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министры Бени Ганц, Амир Охана, Габи Ашкенази, Юлий Эдельштейн, Исраэль Кац, Ави Нисанкорен, Амир Перец, Мири Регев и Изхар Шай. По информации "Решет Бет", министр внутренних дел Арье Дери отказался участвовать в голосовании.

Для того, чтобы решение вступило в силу, оно должно быть одобрено правительством.

Введение ночного "комендантского часа" значительно ограничит возможности для празднования Хануки, Рождества и Нового года. Повлияет это и на график проведения демонстраций.

Лапид: "Это не карантин, это политический комендантский час"

"Правительство подняло руки и сдалось вирусу. Более полугода провального правления, неспособность принимать решения, потеря доверия населения, беспрецедентный дефицит госбюджета, уродливые ссоры между собой. В конце концов они просто сдались. Теперь нас ждет комендантский час. Ненужный, неправильный, никто не понимает, чем он хорош, но мы идем к нему. Нет ни одного специалиста, который поддерживал бы ночной комендантский час. Нет ему оправдания в "зеленом" городе", – заявил Лапид.

"Как только вы введете комендантский час по всей стране, вы потеряете возможность обеспечить его соблюдение. В Израиле нет миллиона полицейских. Это очередной управленческий провал. Извращенный путь принятия решений. Так выглядит побежденное коронавирусом правительство. Правительство, которое сдалось политике. Бросило на произвол судьбы граждан, новых репатриантов, экономику и бизнес. Вместо того, чтобы делать свою работу, оно просто разделяет и раскалывает общество. Ненависть как замена политики", – сказал лидер оппозиции.

"Если вы хотите узнать, что должно было произойти здесь, всегда проверяйте, что происходит в следующих странах: Новая Зеландия (25 умерших), Тайвань (63 умерших), Кипр (29 умерших), Сингапур (7 умерших). Это островные страны, которым подобен Израиль. Те, которые можно закрыть через аэропорт. Это те страны, где нормальные правительства правильным образом справились с коронавирусом. Там не только мало умерших, но и экономика продолжает работать. Невысокая безработица. В этих странах граждане верят в свое правительство и чувствуют свою ответственность друг за друга. Вот что должно случиться и здесь тоже", – заявил Яир Лапид.

"Кан": первые 110 тысяч доз вакцины против коронавируса от Pfizer ожидают в Израиле на этой неделе

По данным государственной телерадиокорпорации "Кан", первая партия вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer – 110 тысяч доз – должна прибыть в Израиль в четверг, 10 декабря.

Этой партии будет достаточно для вакцинации 55 тысяч человек. По всей видимости, первую партию используют, прежде всего, для вакцинации медицинского персонала.

Вакцины Pfizer должны доставить в Израиль из Чикаго на самолете Boeing 777, который оборудован специальными холодильниками, поддерживающими температуру -70 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что в Израиле подготовлена инфраструктура для хранения этих вакцин.

Дата начала массовой вакцинации в Израиле пока неизвестна. Неясно и то, когда ожидается прибытие в Израиль более значительных партий вакцин против коронавируса.

На этом фоне американское издание Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией пишет, что компания Pfizer уведомила администрацию президента США Дональда Трампа, что не сможет предоставить существенное количество дополнительных доз вакцины против коронавируса до конца июня или июля, так как другие страны скупили большую часть запасов.

Отметим, что 8 декабря Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию, используя на первом этапе вакцину Pfizer.