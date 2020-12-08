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NEWSru.co.il :: Здоровье8 декабря 2020 г., 09:15

Великобритания начала вакцинацию от коронавируса, вторым привился Уильям Шекспир

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Великобритания начала вакцинацию от коронавируса, вторым привился Уильям Шекспир

В Великобритании, первой из развитых стран, началась вакцинация населения от коронавируса COVID-19 вакциной, разработанной компанией Pfizer.

Первой вне рамок клинических испытаний вакцину получила 90-летняя Маргарет Кинан, жительница Ковентри, графство Уэст-Мидленс, привившаяся в 6.30 утра по местному времени в университетской больнице Ковентри.

Вторым привился 80-летний мужчина по имени Уильям Шекспир, сообщает Daily Mail.


В течение первой недели планируется вакцинировать (первой дозой вакцины) 800 тысяч человек. Первыми вакцину получат пожилые люди старше 80 лет, работники системы здравоохранения и работники домов престарелых.

На первом этапе вакцинация будет проводиться в 50 медицинских центрах на территории королевства, располагающих возможностью хранить вакцины при температуре в -70 градусов. В дальнейшем планируется использовать для проведения вакцинации стадионы, на которые будет доставлено необходимое оборудование.

В общей сложности Pfizer должна поставить Великобритании 40 миллионов порций вакцины (для вакцинации требуются две дозы). Остальные компании, по мере получения разрешений, должны будут поставить еще 310 миллионов доз.

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Великобритания первой начнет вакцинацию от коронавируса

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