Минздрав: около 70% израильтян в возрасте 60 лет и старше уже получили первую дозу вакцины. Статистика
В пятницу, 8 января, министерство здравоохранения Израиля обнародовало отчет, отражающий число вакцинированных граждан, согласно возрасту и месту жительства. В этом отчете учтены населенные пункты с населением 2 тысячи и более человек. Речь идет о первой дозе вакцины Pfizer. В приведенных данных не учтены маленькие населенные пункты, а также результаты программы "Маген авот вэ имаот" ("Защита для отцов и матерей"), которые еще не внесены в компьютерную систему. Однако, по оценкам минздрава, около 70% граждан в возрасте 60 лет и старше уже сделаны первые прививки.
В таблице минздрава указаны результаты вакцинации в 281 населенном пункте. Всего, по состоянию на 8 января, вакцинированы первой дозой 776346 человек, возраст которых от 60-ти до 90+. Из них 338286 человек старше 60 лет, 279325 – старше 70 лет, 126832 – старше 80 лет, 31402 – старше 90 лет (еще 501 человек значится в графе "неполной отчетности").
В число населенных пунктов с самым большим числом вакцинированных в возрасте от 60 до 90 лет (и старше) вошли 60 городов:
Акко 5657
Ашдод 20859
Ашкелон 16476
Афула 7047
Бат-Ям 18365
Беэр-Шева 27758
Бней-Брак 8356
Ганей-Тиква 3074
Герцлия 16643
Гиватаим 8292
Гиват-Шмуэль 2957
Джудейда-Макр 2406
Димона 3877
Зихрон Яаков 2840
Йегуд 4193
Иерусалим 55385
Йокнеам Илит 2507
Кармиэль 6737
Кирьят-Арба 7760
Кирьят-Ата 7717
Кирьят-Бялик 7208
Кирьят-Гат 4936
Кирьят-Моцкин 8087
Кирьят-Оно 5557
Кирьят-Шмоне 3522
Кирьят-Ям 6345
Кфар-Йона 2235
Кфар-Саба 16260
Лод 5513
Мевасерет Цион 4165
Мигдаль а-Эмек 3281
Модиин Илит 8701
Нагария 8959
Нацерет 3615
Нес-Циона 5466
Нетания 24468
Нешер 3569
Од а-Шарон 8349
Ор-Иегуда 3649
Офаким 2121
Петах-Тиква 30483
Раанана 12173
Рамат а-Шарон 8680
Рамат-Ган 22272
Рамле 5993
Реховот 16122
Ришон ле-Цион 32804
Рош а-Аин 5466
Тверия 5152
Тель-Авив 56991
Тират Кармель 3040
Умм эль-Фахм 1652
Хадера 11689
Хайфа 44725
Холон 25445
Хоф а-Кармель 5562
Цфат 2544
Эйлат 5788
Эфрат 1973
Явнеэль 4774
ТРЕТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛОКДАУН: СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ
В ночь на пятницу, 8 января, в Израиле вступил в силу третий национальный локдаун, который продлится не менее 14 дней, то есть по меньшей мере до 21 января. Будет закрыта почти вся система образования, за редким исключением запрещены вылеты за границу, выходить на работу будет разрешено только работникам жизнеобеспечивающих предприятий.
В одном помещении смогут находиться не более пяти человек. На открытом воздухе смогут собираться до 10 человек.
Образование
На период локдауна будут закрыты все школы и детские сады за исключением системы образования для детей с особыми потребностями. Также исключением являются школы-интернаты, где дети проживают и учатся не менее 30 дней подряд. Если ученик во время карантина выезжает из интерната, он не сможет вернуться обратно.
Места работы
Во время карантина будет разрешено работать только жизнеобеспечивающим предприятиям, а также строительным компаниям и предприятиям по обеспечению инфраструктур.
Всем работодателям разрешено держать в офисе человека, обеспечивающего поддержку функционирования данного предприятия – ремонтные работы, оплату счетов, охрану и т.д.
К списку жизнеобеспечивающих работ в третьем локдауне добавились адвокаты и сотрудники избиркомов.
Список жизнеобеспечивающих предприятий будет опубликован позже на сайте министерства финансов.
Выход из дома
Продолжит действовать ограничение в 1 километр на удаление от места жительства. Можно находиться на детских площадках, пляжах, если они находятся в километре от дома.
Удаляться дальше, чем на километр от дома, разрешается только на работу или на учебу в сфере специального образования, для приобретения продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, для посещения врача, психолога или социального работника, для вакцинации, на демонстрацию, для передачи ребенка (в случае разведенных родителей), на похороны, свадьбу или "брит милу".
Также разрешено заниматься спортом на любом расстоянии от дома, если вы не воспользовались для этого автомобилем.
Разрешено приглашать на дом специалистов для срочного ремонта, например, для ремонта сантехники. Оказание всех остальных услуг на дому клиента строжайше запрещено.
Можно выходить из дома для помощи нуждающимся.
Запрещено ходить в гости и принимать гостей.
Общественный транспорт
На 50% будет сокращено количество автобусов на линиях. То есть допустимая вместимость городского транспорта – 32 человека, междугороднего транспорта – 30 человек, сдвоенных автобусов – 50 человек, минибусов – 10 человек.
Полеты за границу
Международный аэропорт продолжит работать. На данный момент принято решение разрешить вылет за рубеж всем, кто приобрел билеты до вступления карантина в силу. Остальным придется обращаться за разрешением в специальную комиссию, занимающуюся исключительными случаями.
Все прилетающие из Великобритании и ЮАР будут принудительно отправляться на прохождение карантина в гостиницах.
Все остальные, прилетев из любой страны мира, должны будут сделать в аэропорту проверку на наличие коронавируса и провести две недели в домашнем карантине.
Религиозные обряды
В одном помещении смогут находиться не более пяти человек, что исключает миньян. На открытом воздухе могут собираться до 10 человек.
Общепит
Кафе и рестораны смогут доставлять еду на дом клиентам. Режим take away, вызывавший многочисленные споры, запрещен.
Профессиональный спорт
Ограничения коснутся профессионального спорта. В ближайшие две недели не будут проводиться соревнования.
КОРОНАВИРУС В ИЗРАИЛЕ. СТАТИСТИКА
Вечером в пятницу, 8 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 14:29.
Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 477357 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 65008 человек. 3596 заболевших COVID-19 умерли.
1508 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 920 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 283 из них в критическом состоянии, 224 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 263 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
За последние сутки проведены 125025 тестов (рекордный показатель с начала пандемии). В 6,2% случаев выявлялся коронавирус.
78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.
В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 73 населенных пункта в стране определяются минздравом как "красные", в том числе 20 городов, среди "зеленых" не осталось ни одного относительно крупного города. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают примерно две трети израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.
С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).
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