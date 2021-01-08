Минздрав: около 70% израильтян в возрасте 60 лет и старше уже получили первую дозу вакцины. Статистика

В пятницу, 8 января, министерство здравоохранения Израиля обнародовало отчет, отражающий число вакцинированных граждан, согласно возрасту и месту жительства. В этом отчете учтены населенные пункты с населением 2 тысячи и более человек. Речь идет о первой дозе вакцины Pfizer. В приведенных данных не учтены маленькие населенные пункты, а также результаты программы "Маген авот вэ имаот" ("Защита для отцов и матерей"), которые еще не внесены в компьютерную систему. Однако, по оценкам минздрава, около 70% граждан в возрасте 60 лет и старше уже сделаны первые прививки.

В таблице минздрава указаны результаты вакцинации в 281 населенном пункте. Всего, по состоянию на 8 января, вакцинированы первой дозой 776346 человек, возраст которых от 60-ти до 90+. Из них 338286 человек старше 60 лет, 279325 – старше 70 лет, 126832 – старше 80 лет, 31402 – старше 90 лет (еще 501 человек значится в графе "неполной отчетности").

В число населенных пунктов с самым большим числом вакцинированных в возрасте от 60 до 90 лет (и старше) вошли 60 городов:



Акко 5657

Ашдод 20859

Ашкелон 16476

Афула 7047

Бат-Ям 18365

Беэр-Шева 27758

Бней-Брак 8356

Ганей-Тиква 3074

Герцлия 16643

Гиватаим 8292

Гиват-Шмуэль 2957

Джудейда-Макр 2406

Димона 3877

Зихрон Яаков 2840

Йегуд 4193

Иерусалим 55385

Йокнеам Илит 2507

Кармиэль 6737

Кирьят-Арба 7760

Кирьят-Ата 7717

Кирьят-Бялик 7208

Кирьят-Гат 4936

Кирьят-Моцкин 8087

Кирьят-Оно 5557

Кирьят-Шмоне 3522

Кирьят-Ям 6345

Кфар-Йона 2235

Кфар-Саба 16260

Лод 5513

Мевасерет Цион 4165

Мигдаль а-Эмек 3281

Модиин Илит 8701

Нагария 8959

Нацерет 3615

Нес-Циона 5466

Нетания 24468

Нешер 3569

Од а-Шарон 8349

Ор-Иегуда 3649

Офаким 2121

Петах-Тиква 30483

Раанана 12173

Рамат а-Шарон 8680

Рамат-Ган 22272

Рамле 5993

Реховот 16122

Ришон ле-Цион 32804

Рош а-Аин 5466

Тверия 5152

Тель-Авив 56991

Тират Кармель 3040

Умм эль-Фахм 1652

Хадера 11689

Хайфа 44725

Холон 25445

Хоф а-Кармель 5562

Цфат 2544

Эйлат 5788

Эфрат 1973

Явнеэль 4774



ТРЕТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛОКДАУН: СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ

В ночь на пятницу, 8 января, в Израиле вступил в силу третий национальный локдаун, который продлится не менее 14 дней, то есть по меньшей мере до 21 января. Будет закрыта почти вся система образования, за редким исключением запрещены вылеты за границу, выходить на работу будет разрешено только работникам жизнеобеспечивающих предприятий.

Образование

На период локдауна будут закрыты все школы и детские сады за исключением системы образования для детей с особыми потребностями. Также исключением являются школы-интернаты, где дети проживают и учатся не менее 30 дней подряд. Если ученик во время карантина выезжает из интерната, он не сможет вернуться обратно.

Места работы

Во время карантина будет разрешено работать только жизнеобеспечивающим предприятиям, а также строительным компаниям и предприятиям по обеспечению инфраструктур.

Всем работодателям разрешено держать в офисе человека, обеспечивающего поддержку функционирования данного предприятия – ремонтные работы, оплату счетов, охрану и т.д.

К списку жизнеобеспечивающих работ в третьем локдауне добавились адвокаты и сотрудники избиркомов.

Список жизнеобеспечивающих предприятий будет опубликован позже на сайте министерства финансов.

Выход из дома

Продолжит действовать ограничение в 1 километр на удаление от места жительства. Можно находиться на детских площадках, пляжах, если они находятся в километре от дома.

Удаляться дальше, чем на километр от дома, разрешается только на работу или на учебу в сфере специального образования, для приобретения продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, для посещения врача, психолога или социального работника, для вакцинации, на демонстрацию, для передачи ребенка (в случае разведенных родителей), на похороны, свадьбу или "брит милу".

Разрешено приглашать на дом специалистов для срочного ремонта, например, для ремонта сантехники. Оказание всех остальных услуг на дому клиента строжайше запрещено.

Можно выходить из дома для помощи нуждающимся.

Запрещено ходить в гости и принимать гостей.

Общественный транспорт

На 50% будет сокращено количество автобусов на линиях. То есть допустимая вместимость городского транспорта – 32 человека, междугороднего транспорта – 30 человек, сдвоенных автобусов – 50 человек, минибусов – 10 человек.

Полеты за границу

Международный аэропорт продолжит работать. На данный момент принято решение разрешить вылет за рубеж всем, кто приобрел билеты до вступления карантина в силу. Остальным придется обращаться за разрешением в специальную комиссию, занимающуюся исключительными случаями.

Все прилетающие из Великобритании и ЮАР будут принудительно отправляться на прохождение карантина в гостиницах.

Все остальные, прилетев из любой страны мира, должны будут сделать в аэропорту проверку на наличие коронавируса и провести две недели в домашнем карантине.

Религиозные обряды

Общепит

Кафе и рестораны смогут доставлять еду на дом клиентам. Режим take away, вызывавший многочисленные споры, запрещен.

Профессиональный спорт

Ограничения коснутся профессионального спорта. В ближайшие две недели не будут проводиться соревнования.

КОРОНАВИРУС В ИЗРАИЛЕ. СТАТИСТИКА

Вечером в пятницу, 8 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 14:29.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 477357 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 65008 человек. 3596 заболевших COVID-19 умерли.

1508 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 920 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 283 из них в критическом состоянии, 224 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 263 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 125025 тестов (рекордный показатель с начала пандемии). В 6,2% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).