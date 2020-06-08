Опрос по заказу минздрава: 79% израильтян поддерживают "коронавирусный надзор"

Компания "Геокартография" по заказу министерства здравоохранения Израиля провела опрос, согласно которому 79% респондентов поддерживают или положительно воспринимают необходимость полицейского и административного надзора за соблюдением инструкций по предотвращению распространения эпидемии коронавируса. В арабском секторе этот показатель составил 86%, в ультраортодоксальном – 75%.

Такая же доля респондентов поддерживает или положительно рассматривает необходимость возложить на руководство бизнесов ответственность за соблюдение работниками и посетителями инструкций по предотвращению распространения эпидемии на территории бизнесов. В арабском секторе этот показатель составил 88%, в ультраортодоксальном секторе – 78%.

В опросе приняли участие 1.800 человек. Отметим, что опрос проводился в интернете, поэтому в нем изначально не представлена значительная часть ультраортодоксального населения.

Коронавирус в Израиле. Данные минздрава

Вечером в воскресенье, 7 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 17863 заболевших (111 за последние сутки). В настоящий момент заражены 2474 человека. 298 заболевших умерли (трое за последние сутки).

Состояние 27 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 39 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

15091 выздоровели после коронавируса. 109 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Возраст умерших: 29-100 лет (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 39-м месте. См. подробнее

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведен 11441 тест.

Около 200 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина.

Коронавирус в школах Израиля

В воскресенье, 7 июня, министерство просвещения объявило о закрытии 127 образовательных учреждений. В общей сложности 16 тысяч учителей и учеников находятся на карантине.

347 учащимся и учителям поставлен диагноз коронавирусное заболевание COVID-19.

В пятницу вечером министерство просвещения Израиля одобрило комбинированное обучение школьников средних и старших классов, при котором одни учащиеся посещают школы, другие – обучаются дистанционно, оставаясь дома.

При этом министерство просвещения подчеркивает, что все учителя должны посещать школу. Согласно директиве минпроса, комбинированное обучение вступило в силу уже с воскресенья, 7 июня.

Израильтяне игнорируют требование о ношении защитных масок

В Израиле продолжает расти количество выявленных случаев заболевания COVID-19. В правительстве заговорили о возможном ужесточении карантинных мер.

Общие требования к населению просты: обязательное ношение защитной маски при выходе на улицу и в общественных местах, соблюдение "социальной дистанции" (2 метра) и правил личной гигиены.

Однако эти требования очень многими в Израиле не соблюдаются. Повсеместно – на улице и в магазинах, на пляжах и в кафе, в общественном транспорте и в офисных зданиях – чаще встречаются люди без защитных масках, чем люди в масках. Более дисциплинировано люди ведут себя там, где находятся под контролем представителей правоохранительных органов – например, в Старом городе Иерусалима, в помещениях государственных учреждений. Но даже те, кто выходят на улицу с маской на лице, очень часто носят ее так, что она не закрывает нос и рот.

Нежелание носить защитные маски объясняется не только безответственностью, но и тем, что власти на определенном этапе фактически отказались от практики штрафов за нарушение этого требования. Кроме того, в социальных сетях и в СМИ публикуется множество выступлений специалистов из разных стран, которые оспаривают эффективность этой защитной меры.

Все эксперты признают эффективность соблюдения "социальной дистанции", когда речь идет о нормах поведения в период эпидемии коронавирусной болезни. Но зачастую – в очередях, на стоянках общественного транспорта, в помещениях образовательных учреждений и т.д. – соблюдать двухметровую дистанцию сложно.

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн объявил об изменении правил проведения тестов на коронавирус. Главное изменение касается членов семьи больного, диагноз которого был установлен. Они пройдут проверку на коронавирус даже в том случае, если у них нет симптомов.

Также тест рекомендуется пройти всем тем, кто контактировал с больным человеком в школе, во время совместной поездки в транспорте, а также, возможно, просто мог встретиться с ним, например, в школе.

Анализы будут делаться жильцам домов престарелых или социального жилья, гериатрических отделений и клиник, находившимся в контакте с больным человеком.

Анализы можно пройти по направлению семейного врача, который должен определить необходимость такого теста.

Тесты на коронавирус могут пройти особые группы населения, которым минздрав рекомендует такую проверку.

Также тест может пройти любой человек, имеющий симптомы заболевания, находившийся в контакте с больным.

Кроме того, анализ будет делаться всем пациентам, поступившим в больницу и имеющим симптомы коронавируса.

Постепенный выход из карантина в Израиле

20 мая после длительного карантина открылись синагоги, мечети и христианские храмы. Накануне вечером правительство утвердило соответствующее решение, при соблюдении ряда условий: в частности, в помещении должны находиться не более 50 человек, расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров, на всех присутствующих должны быть маски. Кроме того, каждая синагога, мечеть, храм должны выбрать ответственного за соблюдение этих правил.

24 мая вновь вступило в силу требование носить маски при выходе на улицу и в общественных местах. Остаются в силе главные требования карантина: соблюдать "социальную дистанцию" (2 метра) и соблюдать правила личной гигиены.

Со среды, 27 мая, официально начался пляжный сезон. На самом деле, уже более недели на многих средиземноморских пляжах, на фоне очень жаркой погоды, было множество людей.

Система дошкольного и школьного образования функционирует почти в полном объеме.

С 7 мая в Израиле возобновили работу торговые центры, рынки и спортивные залы. Однако их деятельность ограничена рядом требований. Администрация торгового центра должна обеспечить соблюдение правил защиты общественного здоровья. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв.м). Должен быть установлен знак с указанием допустимого числа посетителей. Требуется принятие мер для того, чтобы люди находились на дистанции в 2 метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, должны быть размечены. Администрация обязана по возможности следить за тем, чтобы в лифте было не более двух человек. Особое внимание должно уделяться гигиене и дезинфекции поверхностей. Средства для дезинфекции рук должны быть размещены в доступных местах. Сидеть в кафе и фуд-кортах торговых центров пока запрещено. Деятельность рынков ограничена похожими условиями. За выполнением требований следят полицейские и муниципальные инспекторы.

С 15 мая разрешено собираться на открытом воздухе группами до 50 человек.

27 мая в Израиле открылись для посетителей бары, кафе и рестораны. Также, с определенными ограничениями, начали работать спортивные залы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах.

С 28 мая было увеличено количество пассажиров, разрешенных к перевозке на междугородних автобусных линиях, с 23 до 46 человек. Таким образом, в автобусе пассажир сможет занять любое место кроме тех, что находятся непосредственно за водителем. На городских линиях было разрешено перевозить в обычном автобусе 49 пассажиров (в настоящий момент действует ограничение в 20 пассажиров) и в автобусах с составной платформой ("гармошкой") – 75 (в настоящий момент в автобусах этого типа действует ограничение на 30 пассажиров).

В городских автобусах разрешена перевозка стоящих пассажиров. Маршрутные такси и минибусы могут перевозить до 75% объема пассажиров, разрешенных лицензией на транспортное средство. Частные такси могут перевозить на заднем сидении до двух пассажиров.

С 31 мая вузам разрешено проведение лекций с участием не более 50 человек при условии возможности размещения студентов на дистанции не менее двух метров друг от друга. Также с воскресенья возобновится работа ульпанов для изучения иврита и молодежных движений.

В связи с ростом числа заболевших отложено возобновление железнодорожного сообщения, ранее назначенное на 8 июня.

Пока не принято решений по поводу возобновления, хотя бы частичного, международного авиасообщения. Решения будут приниматься поэтапно, в зависимости от ситуации в той или иной стране. 25 мая представители управления аэропортов и министерств туризма и иностранных дел проведут переговоры о взаимном снятии карантина и возобновлении полетов с Черногорией. Параллельно сотрудники министерства экономики обсудят тот же вопрос представителями правительства Австрии. Переговоры с властями Германии должны начаться в ближайшие дни. Напомним, что Греция и Кипр уже объявили о снятии карантина для израильских туристов, а Сейшельские острова находятся на продвинутой стадии переговоров.

Напомним, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.



