Коронавирус в Израиле: около 8600 зараженных, за неделю более 6200 выздоровели, 123 умерли

В 7:40, в воскресенье, 8 ноября, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 5:40 утра. Сравнение с данными за 7 ноября затруднено, т.к. в это время отчет в субботу не публиковался. Сравниваем с данными недельной давности.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 319022 (+4524 за неделю, менее 650 в сутки) заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 8638 человек (-1835 за неделю). 307720 (+6236 за неделю) выздоровели после коронавируса. 2664 заболевших COVID-19 умерли (+123 за неделю).

569 (-166 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 319 (-85) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 143 (-37) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 92 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 8310 тестов.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1249) и Тель-Авиве-Яффо (379). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. По состоянию на 8 ноября,11 населенных пунктов определены как "красные": Буката, Масаада, Нахф, Бейт-Джан, Дейр-Ханна, Кафр-Касем, Хацор а-Глилит, Басма, Яфия, Аль-Арамш, Саллама.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Министерство здравоохранения настаивало на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (достигнуто), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) индекс инфицирования R0 не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус; было достигнуто, но сейчас индекс выше), 4) отношение тяжелобольных к текущему числу зараженных менее 3% (почти достигнуто).

Второй этап выхода из общего карантина

С 1 ноября начался второй этап программы выхода из режима общего карантина.

Кабинет министров по коронавирусу утвердил следующие решения:

- Разрешено проведение тренировок и спортивных соревнований для детей и юношества. Для взрослых разрешены тренировки и соревнования по плаванию и автоспорту.

- Разрешено проведение уроков вождения (водитель и два пассажира в автомобиле).

- Разрешена работа дневных центров и клубов для пенсионеров, служб по оказанию помощи одиноким пожилых людям, библиотек для слепых.

- Разрешена работа мест для тренировок или соревнований профессиональных спортсменов.

- Разрешено посещение заповедников, национальных парков, объектов культурного и археологического наследия, расположенных на открытых территориях.

- Разрешено открытие гостевых комплексов, состоящих не более, чем из 4 отдельно стоящих циммеров, в каждом их которых могут проживать только члены нуклеарной семьи. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5,000 шекелей.

- Разрешена работа автокинотеатров.

- Разрешено проведение религиозных церемоний в присутствии 10 человек в помещении и 20 - на открытом пространстве. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 шекелей каждому присутствующему.

- Разрешено проведение свадеб, вечеринок, организованных поездок и прочих церемоний при участии до 10 человек в помещении и до 20 - на открытом пространстве (максимум 20 участников).

- Запрещено проведение спортивных мероприятий, конференций, фестивалей, развлекательных шоу, выставок и участие в них.

Администраторам общественных и коммерческих предприятий, а также владельцам частных помещений запрещено проводить эти мероприятия, а поставщикам услуг, таких как фотография, кейтеринг, музыка, освещение и инфраструктура, запрещено предоставлять свои услуги на этих мероприятиях или на мероприятиях, количество участников которых превышает разрешённое. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5.000 шекелей.

- Администратор общественного или коммерческого предприятия обязан сохранять информацию о посещениях, которые должны осуществляться по предварительной договорённости или записи, для проведения в случае необходимости эпидемиологического расследования.

С 8 ноября открываются магазины, имеющие отдельный вход с улицы.