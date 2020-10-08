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NEWSru.co.il :: Здоровье8 октября 2020 г., 08:12

Коронавирус в Израиле: сейчас заражены около 61 тыс. человек, 847 в тяжелом состоянии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: сейчас заражены около 61 тыс. человек, 847 в тяжелом состоянии Динамика выявления зараженных коронавирусом в Израиле

В 8:02 утра в четверг, 8 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 7:02 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 282872 заразившихся (+4287 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 61049 человек (-557 за сутки). 219998 (+4817 за сутки) выздоровели после коронавируса. 1824 (+21 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1576 (-36 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 847 (-8) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 236 (+13) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 305 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 48000 тестов. Примерно в 9% случаев при тестировании выявляли коронавирус.


Около 79% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (7117), Бней Брак (5743), Модиин Илит (2663), Ашдод (2547), Тель-Авив-Яффо (2027), Петах-Тиква (1717), Нетания (1629), Бейт-Шемеш (1508), Беэр-Шева (1302), Ришон ле-Цион (1297), Хайфа (1188), Эльад (1168), Холон (1162), Бейтар Илит (1142), Реховот (1120). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации". Зачастую цифры в отчетах минздрава не сходятся – если суммировать число умерших, выздоровевших и зараженных на данный момент, результат получается немного меньшим, чем указанное в отчете общее число зараженных с начала эпидемии. Минздрав не дает пояснений по этому поводу. Возможно, это связано с тем, что данные обновляются в режиме реального времени, а сведения поступают из многих источников.


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// NEWSru.co.il // Здоровье // 07 октября 2020
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