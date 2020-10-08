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NEWSru.co.il :: Здоровье8 октября 2020 г., 09:57

В системе образования коронавирусом заражены почти 17 тысяч человек, больше половины из них – ультраортодоксы

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Коронавирус в системе образования диагностирован у почти 17 тысяч человек, половина из них – из ультраортодоксального сектора

По данным, опубликованным министерством просвещения, в настоящее время в израильской системе образования коронавирусом заражены 16633 человека. Из них 15285 учеников и 1348 представителей педагогического состава.

51,18% от всех инфицированных относятся к ультраортодоксальной системе просвещения, тогда как всего ультраортодоксы составляют 19,39% от общего числа школьников в системе образования.

10,6% от общего числа детей, у которых был выявлен коронавирус, – это воспитанники детских садов. 9,5% – ученики первых и вторых классов.


Напомним, 1 октября координатор по борьбе с коронавирусом профессор Рони Гамзу сообщил, что около 40% инфицированных израильтян относятся к ультраортодоксальному сектору.

По данным минздрава, сейчас известно примерно о 61 тысяче зараженных коронавирусом в Израиле (около 220 тысяч зараженных выздоровели, более 1800 умерли). Таким образом, исходя из имеющихся данных, примерно 25% от общего числа выявленных зараженных – учащиеся различных образовательных учреждений.

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