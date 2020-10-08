Национальное серологическое исследование в Израиле: коронавирус перенесли 5,5% населения

Утром в четверг, 8 октября, министерство здравоохранения опубликовало результаты национального серологического исследования, позволяющего оценить по наличию антител, сколько людей на самом деле были заражены новым коронавирусом SARS-CoV-2. Подобное исследование позволяет дать более точную оценку эпидемиологической картины.

В ходе исследования были протестированы около 55 тысяч человек, проживающих в сотнях населенных пунктов по всей стране.

Исследование, проводившееся в июле-сентябре 2020 года, выявило наличие антител у 3,8% протестированных. С учетом особенностей выборки была построена модель, согласно которой коронавирус на данный момент перенесли около 5,5% израильтян. (Напомним, что с начала пандемии в Израиле было выявлено более 280 тысяч заразившихся, таким образом текущее тестирование выявило коронавирус примерно у 3% граждан страны.)

Среди протестированных у мужчин антитела обнаруживали чаще, чем у женщин: 4,9% и 3,1%.

Чаще всего антитела обнаруживали у детей в возрастной группе от 10 до 18 лет – 8,1%.

Чаще всего зараженных выявляли в Иерусалимском округе – 9,5%. В Центральном округе – 2,9%, в Тель-Авивском округе – 2,2%, в Северном округе – 1,9%, в Хайфском округе – 1,1%.

В крупных населенных пунктах (более 50 000 жителей) положительный результат теста был в 4,3% случаев (это на 0,9-1,1% больше, чем в малых и средних населенных пунктах).

В нееврейских населенных пунктах – 2,1%, в еврейских – 3,6%, в населенных пунктах со смешанным населением – 5,5%.

При этом в населенных пунктах с ультраортодоксальным населением тесты были положительными примерно в 5 раз чаще, чем в светских населенных пунктах.

В населенных пунктах, определенных как "красные" во время "первой волны" эпидемии, уровень заражения был в 4 раза выше, чем в местах, не определенных как "красные".