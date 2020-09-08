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NEWSru.co.il :: Здоровье8 сентября 2020 г., 11:32

Коронавирус в Израиле: за сутки проведено более 40000 тестов, выявлены свыше 3300 заразившихся, девять больных умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: за сутки проведено более 40000 тестов, выявлены свыше 3300 заразившихся, девять больных умерли Динамика заражения COVID-19 в Израиле

Утром во вторник, 8 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 135288 заразившихся (+3318 за сутки). В настоящий момент заражены 27962 человек (+863). 106297 выздоровели после коронавируса (+2448). 1031 заболевших умерли (+9).

941 (+7 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 467 (-9) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 134 (-3) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 156 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 40456 тестов (рекордное число).

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3455), Бней Брак (1491),  Ашдод (1124), Модиин Илит (762), Бейт Шемеш (750), Тель-Авив-Яффо (742),  Петах-Тиква (636), Нетания (604), Хайфа (586), Ашкелон (509).


Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-102. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Более 1000 умерших от COVID-19 в Израиле: пол, возраст, география

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 44-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 8 утра с указанием времени 7:10. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:04, вышел на официальном сайте в 11:26 (наша редакция ориентировалась на него).

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".


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// NEWSru.co.il // Здоровье // 08 сентября 2020
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