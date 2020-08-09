Коронавирус в Израиле: 848 человек в больницах, состояние 393 пациентов тяжелое

Вечером в воскресенье, 9 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 82670 заразившихся. В настоящий момент заражены 24554 человек. 57514 выздоровели после коронавируса. 600 заболевших умерли.

848 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 393 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 118 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 183 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 8596 тестов.

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака. Уже несколько месяцев минздрав не предоставляет детальной информации по умершим от коронавирусной болезни.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 49-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

В сравнении с данными недельной давности (2 августа) число выявленных зараженных коронавирусом с момента начала эпидемии увеличилось на 10200, при этом число зараженных на текущий момент сократилось на 1720, число выздоровевших после заражения коронавирусом увеличилось на 11852. За последнюю неделю от COVID-19 в Израиле умерли 66 человек. Отметим, что число тяжелобольных за последнюю неделю увеличилось на 54 человека, а число подключенных к аппаратам ИВЛ увеличилось на 22.