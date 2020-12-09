"Когда будет одержана победа над пандемией COVID-19?" Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос "Эпидемия коронавируса в Израиле: накануне начала вакцинации", в ходе которых читателям было предложено высказать свое отношение к карантинным мерам и дать оценку действиям властей.

В опросе, который проводился в течение одних суток, приняли участие 2222 респондента (1881 из них ответил на все 20 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что 2,6% наших читателей перенесли коронавирус (большинство из них – легко). В среднем по Израилю, у 3,8% граждан с начала эпидемии был выявлен коронавирус.

Большинство участников опроса (58%) считают, что система здравоохранения Израиля справляется с эпидемией коронавируса. При этом тех, кто считает, что экономика Израиля справляется с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, менее 42% (тех, кто считает иначе, около 50%).

27% участников опроса заявили, что за время коронавирусного кризиса материальное благосостояние их семьи ухудшилось (три месяца назад таких было 25%). 65% сказали, что в их случае заметных изменений в этом плане не произошло (68% в сентябре). 6% заявили, что их благосостояние даже улучшилось (было 5%).

50% опрошенных считают, что второй общий карантин, введенный в Израиле с 18 сентября, был оправданным. 35% придерживаются противоположного мнения.

Был задан вопрос: "Как вы считаете, нужно ли вводить в Израиле третий общий карантин в условиях, когда ежедневно выявляются 1000-2000 новых зараженных?" Самый частый вариант ответа (34%): "Не нужно, можно обойтись без общего карантина". 24% ответили: "Не нужно до тех пор, пока система здравоохранения справляется с кризисом". 20% считают, что общий карантин вводить "нужно, и немедленно". 14% выбрали ответ: "Нужно, но только когда число выявляемых заражений превысит 2000 в день". 8% затруднились с ответом на этот вопрос.

Был задан вопрос: "Как вы считаете, какие карантинные меры нужно сейчас ввести?" Самые частые ответы: 1) жесткий карантин в населенных пунктах с высоким уровнем заражения коронавирусом – 68%, 2) ограничения на численность людей в синагогах, храмах, мечетях – 62%, 3) усилить контроль над соблюдением основных карантинных требований (маски, дистанция, гигиена) – 55%, 4) ограничения на численность людей в местах развлечений и отдыха – 53%, 5) ограничения на численность людей во всех общественных местах – 51%. Отметим, что и три месяца назад наши читатели выделяли эти пять мер, причем процентные показатели были примерно теми же.

59% респондентов считают относительно эффективным метод программы "Светофор", когда карантинные меры зависят от уровня заражаемости в том или ином населенном пункте.

Мы попросили читателей дать оценку того, в какой степени в Израиле соблюдаются основные карантинные меры (ношение защитной маски, соблюдение социальной дистанции, гигиена). Усредненный ответ: соблюдаются менее, чем половиной населения. При этом ответы распределились так: "Соблюдаются примерно половиной граждан" – 40%, "Соблюдаются большинством" – 38%, "Соблюдаются меньшинством" – 13%, "Соблюдаются всеми или почти всеми" – 3%, "Никем или почти никем не соблюдаются" – 2%. Проведенный опрос показал, что, по мнению наших читателей, с сентября граждане стали в значительно большей степени соблюдать основные карантинные меры. Так, например, три месяца назад только 20% считали, что эти меры соблюдаются большинством.

Мы попросили оценить действия правительства Израиля по борьбе с эпидемией коронавируса по пятибалльной шкале. Получена средняя оценка – 2,46 балла (между "Плохо" и "Удовлетворительно"). Три месяца назад была дана оценка 2,00 балла ("Плохо").

"Как вы оцениваете работу премьер-министра Биньямина Нетаниягу в период коронавирусного кризиса по пятибалльной шкале?" Получена средняя оценка – 2,46 балла (между "Плохо" и "Удовлетворительно"). Три месяца назад была дана оценка 2,03 балла ("Плохо").

"Как вы оцениваете работу министра здравоохранения Юлия Эдельштейна в период коронавирусного кризиса по пятибалльной шкале?" Получена средняя оценка – 2,55 балла (между "Удовлетворительно" и "Плохо"). В сентябре оценка не давалась.

"Как вы оцениваете действия оппозиции в период коронавирусного кризиса по пятибалльной шкале?" Получена средняя оценка – 2,09 балла ("Плохо"). Три месяца назад была дана оценка 2,15 балла.

Вопрос: "Следует ли передать управление действиями по борьбе с эпидемией коронавируса под контроль Управления тылом ЦАХАЛа (как предлагает Авигдор Либерман)?" 46% ответили утвердительно. 24% считают, что этого делать не следует. Прочие затруднились с ответом.

Мы попросили участников опроса спрогнозировать: когда в Израиле начнется массовая вакцинация против коронавируса? Только 5% считают, что массовая вакцинация начнется уже в этом месяце (напомним, первая партия – 200 тысяч вакцин от Pfizer – прибыла в Израиль 9 декабря). 40% полагают, что массовая вакцинация против коронавируса начнется в первом квартале 2021 года (январь-март). 22% – во втором квартале 2021 года (апрель-июнь). 6% – в третьем квартале 2021 года (июль-сентябрь).

61% респондентов уверены в том, что Израиль вообще не будет использовать для вакцинации своих граждан российскую вакцину "Спутник V". 10% считают, что "Спутник V" будет использован для вакцинации израильтян.

Мы попросили читателей спрогнозировать, когда будет одержана победа над пандемией COVID-19. 4% верят, что это произойдет уже в первой половине 2021 года. 24% – во второй половине 2021 года. 25% – в 2022 году. 10% – в 2023 году или позже. 16% полагают, что победить пандемию COVID-19 не удастся никогда.