В Израиль прибыла первая партия вакцины Pfizer от коронавируса

Около 09:00 в среду, 9 декабря, в аэропорту имени Бен-Гуриона приземлился самолет, на борту которого в Израиль была доставлена первая партия вакцины от коронавируса производства компании Pfizer.

В аэропорту самолет встречали премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

Согласно министерству здравоохранения, в первой партии прибыли 200 тысяч доз вакцины (этого достаточно для вакцинации 100 тысяч человек). В Израиле подготовлена инфраструктура для хранения этих вакцин.

Биньямин Нетаниягу заявил, что намерен послужить примером своим соотечественникам и первым в стране привиться от коронавируса вакциной Pfizer. "Это великий день для нас. Виден конец эпидемии. Пока мы еще должны соблюдать все правила безопасности, но конец уже виден", – подчеркнул глава правительства.

Дата начала массовой вакцинации в Израиле пока неизвестна. Неясно и то, когда ожидается прибытие в Израиль более значительных партий вакцин против коронавируса.

Предполагается, что первыми в массовом порядке вакцину получат медики.

8 декабря генеральный директор больницы "Ихилов" и бывший координатор по борьбе с коронавирусом профессор Рони Гамзу обратился в министерство здравоохранения за разрешением начать вакцинацию сотрудников больницы немедленно, как только вакцина Pfizer поступит в Израиль. Гамзу заявил, что израильтяне не должны дожидаться утверждения вакцины американским FDA, потому что вакцина была уже одобрена в Великобритании. Профессор Гамзу намерен привиться от коронавируса первым, чтобы послужить примером для коллег.

Также сообщалось, что дети, беременные женщины и лица, уже переболевшие коронавирусом, будут последними в очереди на вакцинацию.

Военно-медицинская служба ЦАХАЛа планирует в первую очередь вакцинировать военных медиков, затем офицеров генштаба, а потом летный состав ВВС и экипажи ВМФ. Только после этого начнется вакцинирование остальных подразделений.