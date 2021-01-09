Минздрав: в Израиле выявлены четыре случая заражения "южноафриканским" штаммом COVID-19

В субботу, 9 января, министерство здравоохранения сообщило, что в Израиле выявлены четыре случая заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса.

Из 15 дополнительных проб, отправленных два дня назад в центральную лабораторию минздрава для проведения секвенирования ДНК, четыре оказались положительными.

Выявлены две цепочки заражения: в одном случае, "южноафриканский" штамм привез в Израиль турист, вернувшийся из ЮАР, в другом – источником последующих заражений стала семья, заразившаяся от вернувшегося из турпоездки.

В начале минувшей недели Шарон Эльрои Прайс, глава департамента общественного здравоохранения в минздраве сообщила, что "южноафриканский" штамм вызывает большую тревогу, чем британская разновидность, поскольку он способен спровоцировать высокую заболеваемость среди молодежи". А первое исследование, посвященное воздействию вакцины на эту разновидность вируса, "вызывает тревогу", поскольку вирус продемонстрировал устойчивость к вакцине.

Накануне министерство здравоохранения Израиля обнародовало отчет, отражающий число вакцинированных граждан, согласно возрасту и месту жительства. В этом отчете учтены населенные пункты с населением 2 тысячи и более человек. Речь идет о первой дозе вакцины Pfizer. По оценкам минздрава, около 70% граждан в возрасте 60 лет и старше уже сделаны первые прививки. Всего, по состоянию на 8 января, вакцинированы первой дозой 776346 человек, возраст которых от 60-ти до 90+. Из них 338286 человек старше 60 лет, 279325 – старше 70 лет, 126832 – старше 80 лет, 31402 – старше 90 лет (еще 501 человек значится в графе "неполной отчетности").

ТРЕТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛОКДАУН: СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ

В ночь на пятницу, 8 января, в Израиле вступил в силу третий национальный локдаун, который продлится не менее 14 дней, то есть по меньшей мере до 21 января. Будет закрыта почти вся система образования, за редким исключением запрещены вылеты за границу, выходить на работу будет разрешено только работникам жизнеобеспечивающих предприятий.

Образование

На период локдауна будут закрыты все школы и детские сады за исключением системы образования для детей с особыми потребностями. Также исключением являются школы-интернаты, где дети проживают и учатся не менее 30 дней подряд. Если ученик во время карантина выезжает из интерната, он не сможет вернуться обратно.

Места работы

Во время карантина будет разрешено работать только жизнеобеспечивающим предприятиям, а также строительным компаниям и предприятиям по обеспечению инфраструктур.

Всем работодателям разрешено держать в офисе человека, обеспечивающего поддержку функционирования данного предприятия – ремонтные работы, оплату счетов, охрану и т.д.

К списку жизнеобеспечивающих работ в третьем локдауне добавились адвокаты и сотрудники избиркомов.

Список жизнеобеспечивающих предприятий будет опубликован позже на сайте министерства финансов.

Выход из дома

Продолжит действовать ограничение в 1 километр на удаление от места жительства. Можно находиться на детских площадках, пляжах, если они находятся в километре от дома.

Удаляться дальше, чем на километр от дома, разрешается только на работу или на учебу в сфере специального образования, для приобретения продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, для посещения врача, психолога или социального работника, для вакцинации, на демонстрацию, для передачи ребенка (в случае разведенных родителей), на похороны, свадьбу или "брит милу".

Разрешено приглашать на дом специалистов для срочного ремонта, например, для ремонта сантехники. Оказание всех остальных услуг на дому клиента строжайше запрещено.

Можно выходить из дома для помощи нуждающимся.

Запрещено ходить в гости и принимать гостей.

Общественный транспорт

На 50% будет сокращено количество автобусов на линиях. То есть допустимая вместимость городского транспорта – 32 человека, междугороднего транспорта – 30 человек, сдвоенных автобусов – 50 человек, минибусов – 10 человек.

Полеты за границу

Международный аэропорт продолжит работать. На данный момент принято решение разрешить вылет за рубеж всем, кто приобрел билеты до вступления карантина в силу. Остальным придется обращаться за разрешением в специальную комиссию, занимающуюся исключительными случаями.

Все прилетающие из Великобритании и ЮАР будут принудительно отправляться на прохождение карантина в гостиницах.

Все остальные, прилетев из любой страны мира, должны будут сделать в аэропорту проверку на наличие коронавируса и провести две недели в домашнем карантине.

Религиозные обряды

Общепит

Кафе и рестораны смогут доставлять еду на дом клиентам. Режим take away, вызывавший многочисленные споры, запрещен.

Профессиональный спорт

Ограничения коснутся профессионального спорта. В ближайшие две недели не будут проводиться соревнования.

КОРОНАВИРУС В ИЗРАИЛЕ. СТАТИСТИКА

Вечером в субботу, 9 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 16:36.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 484083 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 68766 человек. 3633 заболевших COVID-19 умерли.

1646 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 964 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 300 из них в критическом состоянии, 236 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 270 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 121757 тестов. В 6,5% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).