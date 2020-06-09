Коронавирус в системе просвещения Израиля: закрыты 139 школ и детских садов

Во вторник, 9 июня, министерство просвещения Израиля объявило, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране закрыты 139 образовательных учреждений (школ и детских садов). В общей сложности почти 22 тысячи учителей и учеников находятся на карантине. 407 учащимся и учителям поставлен диагноз коронавирусное заболевание COVID-19 (22-м – за последние сутки).

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн посетил больницу "Сорока" в Беэр-Шеве и заявил журналистам, что число новых заболевших коронавирусом может вскоре превысить 200 человек в сутки. По словам министра здравоохранения, в последние несколько суток ежедневно проводятся по 16 тысяч проверок на COVID-19, он заявил, что число тестов будет вскоре увеличено до 30 тысяч в день. Министр подчеркнул, что минздраву известно о проблеме с нехваткой персонала, поэтому в лабораториях в ближайшее время будет добавлено 200 ставок (об этом Эдельштейн говорил и вчера на заседании "коронавирусного" кабинета министров).

Сегодня же состоялось заседание комиссии Кнессета по борьбе с коронавирусом, на котором представители минздрава сообщили, что с конца января по 8 июня 2020 года в Израиле было сделано 664645 проверок на наличие коронавирусной инфекции (то есть в среднем проводилось около 5200 тестирований в день). Тестирование прошли 484433 человека, что составляет примерно 5% от населения Израиля. Около 90% тестов были проведены с целью проверить у пациента наличие коронавирусной инфекции и около 10% тестов – с целью проверить, излечился ли больной коронавирусом пациент. Напомним, проверка на наличие коронавируса у уже диагностированного пациента проводится дважды. За последний месяц, в период с 7 мая по 8 июня, были сделаны 231984 проверки, из них 218288 (94%) с целью диагностирования и 13696 (6%) с целью проверки на излечение пациента от коронавируса. В среднем за последний месяц было сделано 7177 проверок в день.

Коронавирус в Израиле. Данные минздрава

Вечером в понедельник, 8 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 18032 заболевших (169 за последние сутки). В настоящий момент заражены 2607 человека. 298 заболевших умерли (0 за последние сутки).

Состояние 29 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 44 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

15127 выздоровели после коронавируса. 110 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Возраст умерших: 29-100 лет (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 39-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Около 200 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина.

20 населенных пунктов Израиля с самой высокой плотностью больных COVID-19, данные на 8 июня

Вечером в понедельник, 8 июня, Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные о распространении коронавирусной болезни COVID-19 в различных населенных пунктах Израиля.

Ниже приведены 20 городов и поселков с самой высокой плотностью больных COVID-19. Отметим, что речь идет о выявленных больных (на вечер 8 июня 2020 года), чей диагноз подтвержден официально на основании проведенных тестов.

В перечне указаны: название населенного пункта, число жителей, число проверенных на коронавирус, общее число выявленных больных COVID-19, процент больных на текущий момент по отношению к общей численности населения (ранее в аналогичных отчетах считалось только общее число заболевших, теперь высчитывается число больных на данный момент, с учетом выздоровевших и умерших).

"Лидером" остается бедуинский поселок Хура в Негеве (северо-восточнее Беэр-Шевы). На втором месте Арура (Негев). На третьем месте Мицпе Рамон.

1. Хура – 17723 жителей, 2193 протестированных, 185 заболевших – процент больных на данный момент 0,350%

2. Арура (Негев) – 18105, 1305, 50 – 0,149%

3. Мицпе-Рамон – 5009, 374, 26 – 0,100%

4. Бней Брак – 200806, 38603, 2986 – 0,099%

5. Сдерот – 27054, 2561, 53 – 0,089%

6. Джат – 12206, 1179, 32 – 0,074%

7. Дир аль-Асад – 12594, 4780, 152 – 0,071%

8. Рахат – 66917, 3617, 104 – 0,067%

9. Ор Иегуда – 34763, 3905, 154 – 0,058%

10. Иерусалим – 931272, 92011, 4020 – 0,057%

11. Хариш – 14394, 704, 16 – 0,056%

12. Тель-Авив-Яффо – 456409, 35539, 759 – 0,051%

13. Бейт Шемеш – 126846, 8994, 564 – 0,050%

14. Тверия – 44940, 5292, 176 – 0,049%

15. Эли – 4104, 335, 19 – 0,049%

16. Явнеэль – 4152, 342, 19 – 0,048%

17. Эфрат – 11403, 1448, 64 – 0,044%

18. Бат-Ям – 129868, 10903, 222 – 0,042%

19. Модиин Илит – 76971, 7227, 436 – 0,040%

20. Бейтар Илит – 61648, 4440, 303 – 0,037%



Постепенный выход из карантина в Израиле

20 мая после длительного карантина открылись синагоги, мечети и христианские храмы. Накануне вечером правительство утвердило соответствующее решение, при соблюдении ряда условий: в частности, в помещении должны находиться не более 50 человек, расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров, на всех присутствующих должны быть маски. Кроме того, каждая синагога, мечеть, храм должны выбрать ответственного за соблюдение этих правил.

Снят запрет на посещение музеев и галерей, где должны соблюдаться аналогичные правила.

24 мая вновь вступило в силу требование носить маски при выходе на улицу и в общественных местах. Остаются в силе главные требования карантина: соблюдать "социальную дистанцию" (2 метра) и соблюдать правила личной гигиены.

Со среды, 27 мая, официально начался пляжный сезон. На самом деле, уже более недели на многих средиземноморских пляжах, на фоне очень жаркой погоды, было множество людей.

Система дошкольного и школьного образования функционирует почти в полном объеме.

С 7 мая в Израиле возобновили работу торговые центры, рынки и спортивные залы. Однако их деятельность ограничена рядом требований. Администрация торгового центра должна обеспечить соблюдение правил защиты общественного здоровья. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв.м). Должен быть установлен знак с указанием допустимого числа посетителей. Требуется принятие мер для того, чтобы люди находились на дистанции в 2 метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, должны быть размечены. Администрация обязана по возможности следить за тем, чтобы в лифте было не более двух человек. Особое внимание должно уделяться гигиене и дезинфекции поверхностей. Средства для дезинфекции рук должны быть размещены в доступных местах. Сидеть в кафе и фуд-кортах торговых центров пока запрещено. Деятельность рынков ограничена похожими условиями. За выполнением требований следят полицейские и муниципальные инспекторы.

27 мая в Израиле открылись для посетителей бары, кафе и рестораны. Также, с определенными ограничениями, начали работать спортивные залы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах.

С 28 мая увеличилось количество пассажиров, разрешенных к перевозке на междугородних автобусных линиях, с 23 до 46 человек. Таким образом, в автобусе пассажир сможет занять любое место кроме тех, что находятся непосредственно за водителем. На городских линиях было разрешено перевозить в обычном автобусе 49 пассажиров (в настоящий момент действует ограничение в 20 пассажиров) и в автобусах с составной платформой ("гармошкой") – 75 (в настоящий момент в автобусах этого типа действует ограничение на 30 пассажиров). В городских автобусах разрешена перевозка стоящих пассажиров. Маршрутные такси и минибусы могут перевозить до 75% объема пассажиров, разрешенных лицензией на транспортное средство. Частные такси могут перевозить на заднем сидении до двух пассажиров.

С 31 мая вузам разрешено проведение лекций с участием не более 50 человек при условии возможности размещения студентов на дистанции не менее двух метров друг от друга. Также с воскресенья возобновится работа ульпанов для изучения иврита и молодежных движений.

В связи с ростом числа заболевших отложено возобновление железнодорожного сообщения, ранее назначенное на 8 июня.

Отложено возобновление работы театров и концертных залов, ранее планировавшееся на 14 июня (новая предположительная дата 21 июня).

С 8 июня разрешена работа банкетных залов, принимающих не более 250 посетителей одновременно. Частично возобновлено международное авиасообщение. Решения принимаются поэтапно, в зависимости от ситуации в той или иной стране.