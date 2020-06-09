Коронавирус в Тель-Авиве-Яффо: 129 заболевших за неделю, большинство из них – мигранты

За последнюю неделю в Тель-Авиве-Яффо были выявлены 129 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, сообщает Национальный информационный центр по коронавирусу. Не менее 66 из них относятся к различным категориям мигрантов.

Более чем в 2% случаев тесты на коронавирус, проводимые для жителей Тель-Авива-Яффо, давали положительные результаты.

В результате на этой неделе Тель-Авив-Яффо впервые с начала пандемии коронавируса попал в ТОП-20 населенных пунктов Израиля с самой высокой плотностью больных COVID-19 (12-я строчка).

20 населенных пунктов Израиля с самой высокой плотностью больных COVID-19, данные на 8 июня

Вечером в понедельник, 8 июня, Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные о распространении коронавирусной болезни COVID-19 в различных населенных пунктах Израиля.

Ниже приведены 20 городов и поселков с самой высокой плотностью больных COVID-19. Отметим, что речь идет о выявленных больных (на вечер 8 июня 2020 года), чей диагноз подтвержден официально на основании проведенных тестов.

В перечне указаны: название населенного пункта, число жителей, число проверенных на коронавирус, общее число выявленных больных COVID-19, процент больных на текущий момент по отношению к общей численности населения (ранее в аналогичных отчетах считалось только общее число заболевших, теперь высчитывается число больных на данный момент, с учетом выздоровевших и умерших).

"Лидером" остается бедуинский поселок Хура в Негеве (северо-восточнее Беэр-Шевы). На втором месте Арура (Негев). На третьем месте Мицпе Рамон.

1. Хура – 17723 жителей, 2193 протестированных, 185 заболевших – процент больных на данный момент 0,350%

2. Арура (Негев) – 18105, 1305, 50 – 0,149%

3. Мицпе-Рамон – 5009, 374, 26 – 0,100%

4. Бней Брак – 200806, 38603, 2986 – 0,099%

5. Сдерот – 27054, 2561, 53 – 0,089%

6. Джат – 12206, 1179, 32 – 0,074%

7. Дир аль-Асад – 12594, 4780, 152 – 0,071%

8. Рахат – 66917, 3617, 104 – 0,067%

9. Ор Иегуда – 34763, 3905, 154 – 0,058%

10. Иерусалим – 931272, 92011, 4020 – 0,057%

11. Хариш – 14394, 704, 16 – 0,056%

12. Тель-Авив-Яффо – 456409, 35539, 759 – 0,051%

13. Бейт Шемеш – 126846, 8994, 564 – 0,050%

14. Тверия – 44940, 5292, 176 – 0,049%

15. Эли – 4104, 335, 19 – 0,049%

16. Явнеэль – 4152, 342, 19 – 0,048%

17. Эфрат – 11403, 1448, 64 – 0,044%

18. Бат-Ям – 129868, 10903, 222 – 0,042%

19. Модиин Илит – 76971, 7227, 436 – 0,040%

20. Бейтар Илит – 61648, 4440, 303 – 0,037%



Коронавирус в Израиле. Данные минздрава

Вечером в понедельник, 8 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 18032 заболевших (169 за последние сутки). В настоящий момент заражены 2607 человека. 298 заболевших умерли (0 за последние сутки).

Состояние 29 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 44 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

15127 выздоровели после коронавируса. 110 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Возраст умерших: 29-100 лет (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 39-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Около 200 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина.

Коронавирус в школах Израиля

В понедельник, 8 июня, министерство просвещения сообщило, что в течение этой недели после карантина откроются 63 учебных заведения. 385 учащимся и учителям поставлен диагноз коронавирусное заболевание COVID-19.

17605 учащихся и педагогов находятся на карантине.

В пятницу вечером министерство просвещения Израиля одобрило комбинированное обучение школьников средних и старших классов, при котором одни учащиеся посещают школы, другие – обучаются дистанционно, оставаясь дома.

При этом министерство просвещения подчеркивает, что все учителя должны посещать школу. Согласно директиве минпроса, комбинированное обучение вступило в силу уже с воскресенья, 7 июня.

Минздрав объявил об изменении правил проведения тестов на коронавирус

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн объявил об изменении правил проведения тестов на коронавирус. Главное изменение касается членов семьи больного, диагноз которого был установлен. Они пройдут проверку на коронавирус даже в том случае, если у них нет симптомов.

Также тест рекомендуется пройти всем тем, кто контактировал с больным человеком в школе, во время совместной поездки в транспорте, а также, возможно, просто мог встретиться с ним, например, в школе.

Анализы можно пройти по направлению семейного врача, который должен определить необходимость такого теста.

Тесты на коронавирус могут пройти особые группы населения, которым минздрав рекомендует такую проверку.

Также тест может пройти любой человек, имеющий симптомы заболевания, находившийся в контакте с больным.

Кроме того, анализ будет делаться всем пациентам, поступившим в больницу и имеющим симптомы коронавируса.

Постепенный выход из карантина в Израиле

20 мая после длительного карантина открылись синагоги, мечети и христианские храмы. Накануне вечером правительство утвердило соответствующее решение, при соблюдении ряда условий: в частности, в помещении должны находиться не более 50 человек, расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров, на всех присутствующих должны быть маски. Кроме того, каждая синагога, мечеть, храм должны выбрать ответственного за соблюдение этих правил.

Снят запрет на посещение музеев и галерей, где должны соблюдаться аналогичные правила.

24 мая вновь вступило в силу требование носить маски при выходе на улицу и в общественных местах. Остаются в силе главные требования карантина: соблюдать "социальную дистанцию" (2 метра) и соблюдать правила личной гигиены.

Система дошкольного и школьного образования функционирует почти в полном объеме.

С 7 мая в Израиле возобновили работу торговые центры, рынки и спортивные залы. Однако их деятельность ограничена рядом требований. Администрация торгового центра должна обеспечить соблюдение правил защиты общественного здоровья. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв.м). Должен быть установлен знак с указанием допустимого числа посетителей. Требуется принятие мер для того, чтобы люди находились на дистанции в 2 метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, должны быть размечены. Администрация обязана по возможности следить за тем, чтобы в лифте было не более двух человек. Особое внимание должно уделяться гигиене и дезинфекции поверхностей. Средства для дезинфекции рук должны быть размещены в доступных местах. Сидеть в кафе и фуд-кортах торговых центров пока запрещено. Деятельность рынков ограничена похожими условиями. За выполнением требований следят полицейские и муниципальные инспекторы.

С 15 мая разрешено собираться на открытом воздухе группами до 50 человек.

27 мая в Израиле открылись для посетителей бары, кафе и рестораны. Также, с определенными ограничениями, начали работать спортивные залы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах.

С 28 мая увеличилось количество пассажиров, разрешенных к перевозке на междугородних автобусных линиях, с 23 до 46 человек. Таким образом, в автобусе пассажир сможет занять любое место кроме тех, что находятся непосредственно за водителем. На городских линиях было разрешено перевозить в обычном автобусе 49 пассажиров (в настоящий момент действует ограничение в 20 пассажиров) и в автобусах с составной платформой ("гармошкой") – 75 (в настоящий момент в автобусах этого типа действует ограничение на 30 пассажиров). В городских автобусах разрешена перевозка стоящих пассажиров. Маршрутные такси и минибусы могут перевозить до 75% объема пассажиров, разрешенных лицензией на транспортное средство. Частные такси могут перевозить на заднем сидении до двух пассажиров.

С 31 мая вузам разрешено проведение лекций с участием не более 50 человек при условии возможности размещения студентов на дистанции не менее двух метров друг от друга. Также с воскресенья возобновится работа ульпанов для изучения иврита и молодежных движений.

В связи с ростом числа заболевших отложено возобновление железнодорожного сообщения, ранее назначенное на 8 июня.

Отложено возобновление работы театров и концертных залов, ранее планировавшееся на 14 июня (новая предположительная дата 21 июня).

С 8 июня разрешена работа банкетных залов, принимающих не более 250 посетителей одновременно. Частично возобновлено международное авиасообщение. Решения принимаются поэтапно, в зависимости от ситуации в той или иной стране.

Напомним, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.